婕斯盃／中華隊惜遭馬來西亞橫掃　收獲亞軍無緣二連霸

▲麟洋配 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／台北報導

2019婕斯盃全明星羽球對抗賽30日男子對抗賽冠亞軍戰將登場，由中華隊對上馬來西亞，力拼二連霸，第一點男雙王齊麟／李洋遭到直落二，第二點的男單許仁豪對上劉國倫鏖戰三局，很可惜沒能逆轉，最終中華隊以0比2不敵馬來西亞，本屆收穫亞軍。

▼劉國倫 。

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第一點男雙王齊麟／李洋對上馬來西亞組合陳蔚強／吳蔚昇，第一局以17：21先讓出後，第二局原先領先4分，但被追平，雙方多次戰成平手，但可惜最終麟洋配仍以19：21遭到直落二，先讓出第一點，接著進行男單賽事許仁豪對上劉國倫。

▼ 馬來西亞組合陳蔚強／吳蔚昇 。

許仁豪先馳得點2比0，不過許仁豪回擊頻頻出界加上劉國倫快攻取分，許仁豪被拉開至6分差距，先以12：21。第二局許仁豪4：1，劉國倫回擊出界，許仁豪5分優勢，再以21：14扳回一城。決勝局許仁豪握有領先，被追至7平反超，劉國倫掌握住賽末點，許仁豪16：21讓出。

中華隊2017年冠軍戰不敵丹麥收穫亞軍、去年則是擊敗香港奪冠，今年則是交手馬來西亞，最終很可惜遭到馬來西亞橫掃，無緣上演二連霸。最終本屆冠軍為馬來西亞、亞軍中華隊、季軍是丹麥、殿軍則為南韓。

▼許仁豪 。