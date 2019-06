王維中擔任勝利組「一人左」　無奈遭敲安退場

▲王維中此役擔任「一人左」角色。(圖/達志影像/美聯社)

記者林緯平/綜合報導

運動家台灣左投王維中29日(台灣時間)出戰天使,在7局下一壘有人、2出局時,接替先發投手費爾斯(Mike Fiers)上場投球。此役,王維中被敲出一支安打,隨即被換下場,而防禦率仍維持在1.80。

王維中今日在7局下運動家以7比1領先時登板,他在一壘有人、2人出局的情況下,面對天使打者拉史特拉(Tommy La Stella),在球數來到2好2壞時被對方敲出右外野一壘安打。被敲安後王維中隨即被換下場,而接替上場的培提特(Yusmeiro Petit)也讓下一棒的楚特(Mike Trout)擊出滾地球結束這半局。

Sometimes you gotta not bat flip, just to throw 'em off#RootedInOakland pic.twitter.com/zdXRkIKfIM