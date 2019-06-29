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王維中擔任勝利組「一人左」　無奈遭敲安退場

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▲王維中。（圖／達志影像／美聯社）

▲王維中此役擔任「一人左」角色。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

運動家台灣左投王維中29日（台灣時間）出戰天使，在7局下一壘有人、2出局時，接替先發投手費爾斯（Mike Fiers）上場投球。此役，王維中被敲出一支安打，隨即被換下場，而防禦率仍維持在1.80。

王維中今日在7局下運動家以7比1領先時登板，他在一壘有人、2人出局的情況下，面對天使打者拉史特拉（Tommy La Stella），在球數來到2好2壞時被對方敲出右外野一壘安打。被敲安後王維中隨即被換下場，而接替上場的培提特（Yusmeiro Petit）也讓下一棒的楚特（Mike Trout）擊出滾地球結束這半局。

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有別於前一天是在球隊落後時上場，此戰王維在球隊領先時，被安排擔任「一人左」接替先發投手費爾斯後登場投球，可惜在投到2好2壞後，遭拉史特拉將一顆低角度引誘球撈成右外野一壘安打。

此役王維中沒有拿下任何出局數，被敲一支安打，防禦率維持1.80，終場運動家便以7比2戰勝天使。

關鍵字： MLB王維中運動家
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