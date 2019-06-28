CBA／鄭瑋與北控練球拚選秀圓夢　續寫「素人傳奇」

▲鄭瑋。（圖／寶島夢想家提供）

記者潘泓鈺／台北報導

被SBL放棄後，在街頭籃球闖出一片天，獲得到中國NBL機會，進而成為北京雄鹿的主力後衛，鄭瑋去年「回家打球」加盟ABL寶島夢想家，賽季結束後決定報名CBA選秀。目前正在與CBA北控翱龍練球的他表示，人往高處爬，有機會就要去爭取這機會。

「這次報名CBA選秀就是單純想試試看，人往高處爬，我想要挑戰自己，」鄭瑋說道，「現在能夠來北控練球，是因為別人的幫助，但接下來能不能夠被選上，就要看自己的努力了。」

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雖然100學年度帶領實踐大學拿下UBA二級冠軍，但鄭瑋在第12屆SBL選秀會上未被挑中，以練習生的身份加盟富邦勇士，無奈只獲得2場就被裁掉，幫助台銀出戰夏季聯賽，可惜也沒被留下。

在DV33街頭籃球賽獲得冠軍，鄭瑋拿下前進中國Jump 10訓練營的門票，並且撐到最後32人，優異的表現獲得NBL北京雄鹿測試邀請，把握機會開啟屬於自己的「素人傳奇」。

鄭瑋在北京的第一個賽季就獲得重用，場均以將近4成的三分球命中率攻下14分、2.3助攻，對NBL勁旅安徽文一狂轟生涯最佳35分的紀錄，站穩球隊主力後衛。打拚了2個賽季，2018年與北京合約到期，決定「回家打球」加盟戰績第一的寶島夢想家，與陳世念成為總教練穆雷（Dean Murray）最信賴的替補後場。

有過短暫的SBL經驗，鄭瑋符合CBA選秀規定的「台港澳球員須參加所在地區最高水平聯賽」規則，讓他得以挑戰一直嚮往的更高殿堂，他表示希望自己「攻擊型控衛」的特點能夠在測試會能夠被看見，完成夢想，續寫素人傳奇。