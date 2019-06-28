陳建禎想放下台灣隊長稱號　請叫他「旅日選手」

▲陳建禎。（圖／記者張克銘攝）



記者林育正／台北報導

「台灣隊長」陳建禎地履日生涯將進入第二篇章，將從松下黑豹轉網JT雷霆效力。他在28日的加盟記者會上也表示，希望放下「台灣隊長」的稱號，希望大家能稱呼他為「旅日選手」。

「隊長這個事情差不多也要告一段落了，不知道回去代表隊又會怎麼樣。現在算是把更成熟、更進一個階段的自己展現給大家看。五月的黑鷲旗就感覺有還滿大的提升，現在更成熟穩定。希望以後就『旅日選手』陳建禎。」

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除了陳建禎之外，過去也曾傳出有日本球隊想網羅劉鴻杰和劉鴻敏雙胞胎。陳建禎也說：「去年雙胞胎也去泰國，知道要出去打也滿感動的，我希望可以在日本聯賽看到他們。日本聯賽開放亞洲外援名額後，加入球隊提升實力有目共睹，相信各隊更願意引進亞外。」

陳建禎也展現旅外球星的高度表示：「出去打球不是只有自己一個人的事情，還有整個台灣、排球界體育界。」他透露在台灣休息期間，受到基層教練邀請前往學校給小球員鼓勵與指導，過程也讓他非常感動。「這是給小朋友一個希望，真的有台灣選手去國外打聯賽，這個人還出現在他們面前。」他透露這個月已經跑了5-6間學校，小朋友的回饋讓他非常開心，感受到滿滿正能量。

▲陳建禎加入JT雷霆。（圖／記者林育正攝）