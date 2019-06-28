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挑戰者盃／中華女排輸加拿大無緣晉級　備戰世大運拚4強

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▲挑戰者盃，中華女排。（圖／取自國際排總FIVB）

▲挑戰者盃，中華女排兩戰皆敗無緣晉級。（圖／取自國際排總FIVB）

記者顏如玉／綜合報導

中華女排原先預定到塞爾維亞移訓，但後來因哈薩克棄權獲得FIVB(International Volleyball Federation，國際排球總會)挑戰者盃參賽資格，來到秘魯提前適應歐美球風，雖然小組兩戰皆以0比3輸給阿根廷和加拿大，但也獲得寶貴經驗，接下來轉拼拿坡里世大運，期盼突破上屆4強的成績朝冠軍邁進。

今年挑戰者盃沒有舉辦亞洲區資格賽，亞洲排球聯合會(AVC)直接指定排名較前的哈薩克代表參賽，不過哈薩克棄權，改由中華隊補上，因此中華女排也放棄到塞爾維亞移訓，「以賽代訓」提前感受歐美球風。

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中華本次和阿根廷、加拿大分在同組，要爭取小組前二才能晉級4強淘汰賽，但兩戰對手都人高馬大，主打防守的中華隊雖然能將分數拉近，但仍難以拿下1局，先是0比3(22比25、22比25、21比25)不敵阿根廷，接著同樣直落三(16比25、17比25、16比25)輸加拿大，小組二連敗率先出局。

結束秘魯的挑戰者盃後，中華女排也將備戰接下來的世大運，上屆台北世大運中華拿下第4名，今年日籍教頭黑葛原浩二執掌兵符帶來許多改變，讓球員直呼進步，全隊上下一致都期盼能先追平上屆4強的成績，再一步步朝冠軍邁進。

▲挑戰者盃，中華女排總教練黑葛原浩二。（圖／取自國際排總FIVB）

▲黑葛原浩二接手中華隊後帶來許多改變。（圖／取自國際排總FIVB）

關鍵字： 挑戰者盃中華女排世大運4強
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