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世大運／跆拳大洋洲主席盃1金5銀2銅　代表隊5人奪牌

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▲▼ 跆拳道國手蘇柏亞 。（圖／記者洪偵源攝）

▲蘇柏亞。（圖／資料照／記者洪偵源攝）

記者洪偵源／綜合報導

中華跆拳道培訓隊赴澳洲參加主席盃大洋洲區賽事以及澳洲公開賽，拿下1金、5銀、2銅其中拿坡里世大運國手包括拿到的金牌蘇柏亞在內，共有5人獲得獎牌。

主席盃大洋洲區賽事與澳洲公開賽皆屬於G2等級，金牌斬獲20分積分，此次包含世大運國手以及國訓隊成員參加外，今年全大運男女團體冠軍彰師大跆拳道隊也自費前往參賽。

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去年在雅加達-巨港亞運奪金的蘇柏亞，摘下女子53公斤級金牌，上屆世錦賽、世大運雙料國手陳宥庄，摘下女子57公斤級銀牌。

男子選手成績方面，王晨宇男子58公斤級銀牌、侯光武男子63公斤級銀牌、邱義睿銅牌、黃鈺仁男子68公斤級銀牌、李孟恩男子87公斤級銀牌、劉威廷男子80公斤級銅牌。

其中蘇柏亞、陳宥庄、侯光武、李孟恩以及劉威廷，為本屆世大運國手，黃鈺仁則在積極爭搶奧運積分，爭取回到排名前6名（有機會直接獲得奧運資格）的機會。

由於本次主席盃與澳洲公開賽場地昆士蘭卡拉拉體育休閒運動中心，場地還進行品勢項目，造成賽程過於冗長，打到當地時間凌晨12點才結束，選手們隔日又要再為澳洲公開賽進行過磅，還無法大量進食。

▲跆拳道陳宥庄（圖／張克銘記者攝）

▲陳宥莊（右）。（圖／記者張克銘攝）

關鍵字： 拿坡里世大運2019世大運蘇柏亞
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