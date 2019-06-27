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快艇帥哥射手加里納利7月來台　擔任NBA 3x大使

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▲▼快艇加里納利(Danilo Gallinari)。（圖／達志影像／美聯社）

▲加里納利（Danilo Gallinari）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

每年暑假最受矚目的籃球3x3之一，「國泰NBA 3x」依照往常邀請NBA球星來台宣傳，今年官方邀請到快艇主力前鋒，義大利男籃國家隊成員加里納利（Danilo Gallinari）與溜馬吉祥物Boomer來台，為7月6日台北信義香提廣場進行的總決賽站台。

加里納利預計在3日抵達台灣，將出席6日的活動，主辦單位也在當天安排球迷互動行程。隔天7月7日加里納利則擔任 NBA Cares大使前往台北福利中心，下午則回到NBA 3x活動現場，與球迷持續互動。

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出身2008年選秀第6順位的加里納利，NBA生涯在尼克發跡，2011年隨著安東尼（Carmelo Anthony）交易案至丹佛金塊，2017年的一筆三方交易轉戰洛杉磯快艇，去年68場出賽場均19.8分、6.1籃板、2.6助攻。

加里納利雖然生涯三分球命中率高達37.6%，上季更是有著生涯次佳的43.3%，但整個NBA生涯有著傷勢的隱憂，菜鳥賽季就因為背傷只打28場，2012-13賽季則是前十字韌帶撕裂整季報銷，在NBA 11個賽季只有5季出賽超過60場。

加里納利從小就備受義大利男籃期待，入選過2004年U16、2005年U18歐錦賽國家隊，2007年成為國家成人隊一員出戰歐洲盃，不過很可惜的當年因傷未出賽，2015年再次為國家隊出征歐洲盃。

關鍵字： NBA 3x加里納利快艇
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