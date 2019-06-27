中職／黃甘霖辭去總教練　盜壘王變蔗總只有2年半

▲黃甘霖。（圖／記者黃克翔攝）

記者歐建智／台北報導

統一獅總教練黃甘霖今天（27日）因身體狀況不佳為由，辭去統一獅總教練，總教練戰績145勝150敗、勝率0.492。

黃甘霖是嘉義少棒出身，台南復興國中青少棒、台中市新民商工青棒隊，是1990年IBA世界青少棒國手。

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升上成棒後加入合庫隊，由於外野守備突出，有一雙快腿且打擊能力不錯，是1994年世界盃棒球賽、1994年廣島亞運、1995及1997年年亞錦賽國手。

他在1998年以簽約金250萬、月薪18萬加盟統一獅，展開職棒生涯，由於腳程快且守備好，馬上成為統一獅當家中外野手。

▲統一獅總教練黃甘霖。（圖／記者李毓康攝）

黃甘霖在1999年以54次盜壘成功刷新本土球員單季最多盜壘成功紀錄，生涯首度拿到盜壘王，2000年42盜、2001年40盜、2002年42盜及2003年49盜，締造盜壘王5連霸。

2010年4月9日對戰La New熊完成職棒生涯第290次盜壘成功，追平林易增紀錄；5月8日超前林易增累積紀錄，最後生涯有295次盜壘成功是中職紀錄。

加入職棒後，黃甘霖在2001年入選世界盃國手，2003年札幌亞錦賽國手幫中華隊爭取到2004年雅典奧運資格，但隔年無法去打奧運。

▲▼統一獅,總教練黃甘霖。（圖／記者季相儒攝）

黃甘霖在2010年年底轉任統一獅二軍總教練，2015年7月1日升上一軍守備教練，2016年1月重回二軍總教練，且在2016年12月接任一軍總教練。

他擔任統一獅總教練2年半時間，2017年上半季第3名、下半季第2名，年度戰績第2名，在季後賽首輪輸給中信兄弟；2018年上、下半季及全年都是第2名，季後賽首輪擊敗富邦悍將，但在總冠軍賽後敗給桃猿。

黃甘霖球員生涯894場出賽有809支安打、25支全壘打、278打點、盜壘295次、打擊率2成75；總教練戰績299場比賽，145勝150敗、勝率0.492。

▲統一獅總教練黃甘霖。（圖／記者季相儒攝）