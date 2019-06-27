哈登稱自己後撤步如同喬丹後仰跳投　對時代具有影響力

▲哈登認為自己後撤步跟喬丹後仰一樣有影響力。（圖／路透社）



記者張曜麟／綜合報導

火箭雖然在季後賽次輪就止步，但哈登(James Harden)在本季的表現卻更為強勢，讓他差點蟬聯MVP。而哈登最難防守的地方就是他非常會製造犯規，同時還有招牌的後撤步投射，幾乎憑藉這2招就讓許多對手相當頭痛，哈登近期更表示自己的後撤步影響力，就如同賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)的天勾以及喬丹(Michael Jordan)的後仰跳投。

身為聯盟最佳得分手，哈登本季在進攻端再次進化，先前連續32場至少砍下30分，帶領火箭從西區倒數升空至西區第4，儘管最終火箭被勇士擋下，但哈登也讓外界見識到他無解的進攻能力，本季場均36.1分就是最好的證明，同時他也是本季聯盟的得分王。

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眾所皆知哈登的武器庫中，最強的就是製造犯規與後撤步跳投，其中他的後撤步三分更是當今聯盟最難以抵擋的投籃動作，許多球星也都開始模仿他的動作來進攻。但也有許多人批評這個動作有走步的嫌疑，對此哈登不在乎，並表示已經將後撤步三分提升到跟賈霸的天勾以及喬丹的後仰跳投一樣的層次，「我看到了自己後撤步的水平，這跟天勾和標誌性的後仰跳投有相同的水準。」

▲喬丹後仰跳投。（圖／CFP）



過去賈霸的天勾是個無解的存在，因為他有著218公分的身高，卻將球拿到極遠進行拋射，根本沒人可以干擾，而喬丹的後仰跳投更是一代經典，憑藉觀察防守者的動作，進而拉開與對手的距離投籃，往往讓人防不勝防。現在哈登的後撤步不僅製造出與防守者的空間，就算貼上防守也可能會犯規，對手幾乎只能眼睜睜看著哈登表演。

另外哈登還認為自己的後撤步對於年輕世代的球員有很大影響，「在任何比賽中你都能看到後撤步跳投，尤其是一些具有創造力的孩子，他們會嘗試探索後撤步，就像在AAU(美國青少年業餘籃球聯賽)中從未見到那樣。現在後撤步無所不在，我非常欣賞，這讓我想回到訓練館，找出更多動作或類似的東西繼續影響比賽。」

▲賈霸天勾。（圖／達志影像／美聯社）