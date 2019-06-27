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小威廉絲登知名麥片盒封面　喬丹也曾當過封面

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▲▼ 小威廉絲（Serena Williams） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲小威廉絲（圖／達志影像／美聯社）

 記者洪偵源／綜合報導

大滿貫金盃幾乎擺滿櫃子的小威廉絲（Serena Williams），可能是第1次在餐櫃中擁有自己封面當盒子的麥片盒，她成為了美國知名麥片公司Wheaties封面盒人物。

Wheaties不但是美國知名麥片公司，並以知名運動明星當盒面人物聞名，喬丹（Michael Jordan）、伍茲（Tiger Woods）以及菲爾普斯（Michael Phelps）都上過封面。

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同時Wheaties也非常善於行銷，曾與NBA球星厄文（Kyrie Irving）合作，推出同風格的系列鞋款，且該公司從1934年就啟用運動員當封面，並以「冠軍的早餐」作為宣傳口號。

小威透過聲明表示，從自己是青少年選手起，就夢想著這一刻，希望自己成為指標性的運動員，登上盒子封面，激勵下一世代的年輕選手。

同時小威也在社群網站上，向首位登上Wheaties盒子封面的美籍非裔女子網球選手吉布森（Althea Gibson）致敬，是史上第一位贏得大滿貫的非裔女子選手，在2001年成為Wheaties的封面人物。小威表示，自己很榮幸成為第2位登上Wheaties封面的非裔女子網球選手。

Wheaties的冠軍的早餐系列，相當具有指標性意義，登上封面的選手或團隊，都有顯著的成績與貢獻，且部分選手如喬丹，還在拍賣網站上有極高的售價。

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