綠衫軍今夏可能損失3大主力　正秘密追求黃蜂沃克

▲塞爾提克正追求沃克加入。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

綠衫軍在今夏面臨多名球員合約到期，其中當家球星厄文(Kyrie Irving)有很大機會將走人，就連羅齊爾(Terry Rozier)、霍佛德(Al Horford)這些球隊主力也可能會離隊，未來戰力相當不定，對此塞爾提克也做好應對措施，根據《紐約時報》名記者史坦(Marc Stein)透露，波士頓現在正在追求黃蜂後衛沃克(Kemba Walker)。

塞爾提克本季狀況非常悲慘，除了厄文跟隊友鬧不合又嗆主帥之外，球員之間氛圍也非常差勁，厄文離隊的意願也非常高，外界都不斷盛傳他將會改披籃網的戰袍，除了厄文有可能離隊之外，替補重要戰力羅齊爾也可能會因為得不到滿意合約走人，另外先前跟塞爾提克談判破局的禁區悍將霍佛德，也將在自由市場尋找合適球隊，若一次3名重要戰力離隊，塞爾提克下季就將面臨嚴峻的挑戰。

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只是綠衫軍也已經做了應變準備，史坦透露，「據我所知，塞爾提克正在秘密的追求沃克。」對於塞爾提克而言，若能夠簽下沃克，著實可以讓他們保持一定的競爭力，以降低厄文、羅奇爾離隊的傷害，加上沃克打法可以遠投又可以撕裂油漆區，在史蒂文斯的體系下，將有機會把能力發揮到最大。只是除了塞爾提克之外，目前湖人、獨行俠、尼克等隊都有意願要搶人，綠衫軍能拿什麼當籌碼吸引沃克也相當重要。

本季沃克大幅進化，場均拿下生涯新高的25.6分、4.4籃板、5.9助攻，投籃命中率43.4％，同時還進入了全明星賽以及最佳陣容第3隊，若黃蜂有意留人的話，沃克最高可以簽下5年2.21億美元合約。

▲厄文(Kyrie Irving)、霍佛德(Al Horford)今夏都可能離開波士頓。（圖／達志影像／美聯社）