亞足聯盃／航源26日主場最終迎香港大埔　爭取更多進球拚勝

▲亞足聯盃航源對上香港大埔的賽前記者會 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／台北報導

航源FC 26日將要迎戰2019年亞足聯盃（AFC CUP）最後一場小組賽事，主場再度碰上香港和富大埔，25日進行賽前記者會。航源總教練陳永盛表示，「我們會把握主場優勢，創造有更多得分機會，爭取更多進球，除此之外最終希望可以獲勝。」

航源FC 19日剛作客北韓迎戰425，以0比5落敗，接著在23日大雨中對上企甲台中FUTURO，雙方2比2平手，26日再迎戰亞足聯盃的最後一場賽事，晚間8點於台北田徑場迎戰大埔。雙方4月交手時，航源雖以2比4落敗，不過一度戰成平手，因此要贏也並非沒有機會。

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▼航源總教練陳永盛。

陳永盛提到，「基本上這幾周都是一周雙賽，訓練上沒有辦法做很大的變化，唯一能做的就是把身體狀況調整、消除疲勞，23日周日的比賽很艱難，因為我們周五預計回台，卻遇到朝鮮到平壤機場遇到交通管制，到北京又遇到班機取消，真正離開北京機場已經是晚上11點多，對選手身體消耗大。」

「周日比賽都呈現出來最累的狀態應付，經過兩天調整後又要面對大埔，選手調整非常困難。」不過陳永盛說，「這是我們亞足聯最後一場賽事，來看球賽的球迷就想要的就是進球，所以我們會把握主場優勢，有更多得分機會，會以攻擊為導向，爭取更多進球，除此之外，前面五場比賽我們沒有贏，最終希望可以獲勝，來回饋支持我們的球迷朋友。」

球員黃士源則提到，「大埔球員的條件一切都比我們好的情況下，我們只有努力執行教練的戰術、發揮我們平常訓練的成果，去全力贏下這場比賽，希望我們在主場上展現我們的優點、我們的傳導球，盡量嘗試射門，讓所有球迷知道，我們在亞足聯盃的比賽也是有在努力進步。」

▼航源球員黃士源。