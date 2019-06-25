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對戰爵士狂飆50分重拾巔峰身手　羅斯獲年度最佳時刻獎

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▲灰狼羅斯。（圖／CFP）

 ▲羅斯對戰爵士狂飆50分，獲頒年度最佳時刻。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

「飆風玫瑰」羅斯(Derrick Rose)在本季對戰爵士的比賽中，回到先發出戰就砍了生涯新高的50分，重拾巔峰身手的表現也讓許多人相當感動，就連羅斯自己賽後都哽咽，這樣動人的表現，NBA也在25日頒發了年度最佳時刻給羅斯。

在美國的萬聖節當天，灰狼在主場迎來爵士的踢館，當時自行輪休的巴特勒(Jimmy Butler)，使得羅斯獲得先發登場機會，羅斯也不負眾望在首節就砍了13分，前3節打完更已經進帳35分，刷新了2012年以來個人單場得分紀錄，終場「玫瑰」得到了生涯新高50分，還在最後關頭送給爵士再見火鍋，帶領灰狼128比125獲勝。

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對於生涯遭逢大傷後還能有這樣的表現，羅斯賽後也留下了男兒淚，畫面相當動容，而這場比賽也讓羅斯獲得了年度最佳時刻的獎項，更有人稱羅斯在萬聖節當天，扮演的就是顛峰的自己。

過去羅斯曾獲得年度最佳MVP，但正要起飛時卻遭逢了十字韌帶斷裂的傷勢，導致玫瑰還未完全綻放就逐漸凋零，從公牛離開後更成為流浪球員，先後待了尼克、騎士還一度無球可打，最終來到灰狼才成功找到第二春，雖然羅斯已經不像過去可以時常上演勁爆打法，但他也順應潮流開發出過去較弱的外線能力，這不僅讓他生涯得以延續，同時也較不容易受傷。

羅斯在今夏已經成為自由球員，由於灰狼在後衛群已經有了提格(Jeff Teague)和瓊斯(Tyus Jones)這也讓灰狼要與羅斯續約的可能性降低，「玫瑰」先前也表示自己不一定會留在灰狼，會先聽取各隊的報價才做決定，屆時即將31歲的羅斯很可能會選擇一支季後賽的隊伍進行簽約。

▲▼2018.11.01，灰狼，羅斯（Derrick Rose）砍50分激動落淚。（圖／達志影像／美聯社）

▲羅斯砍50分激動落淚。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA灰狼羅斯
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