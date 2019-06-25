航源開起企甲爭亞足聯認證　兩季實力提升更獲國外球隊關注

▲航源連續兩年參加亞足聯盃 。（圖／記者謝孟儒攝）

記者謝孟儒／特稿

航源FC作為台灣企業甲級聯賽中，去年成為第一支獲得AFC亞足聯認證的球隊，今年二度叩關亞足聯賽事，雖然因為分組關係，兩年對上北韓、香港和澳門球隊，不過兩季收穫是更能提升航源球員的國際觀，以及帶起了其他企甲各隊也想要認證的領頭羊。

通過認證不易

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事實上要取得亞足聯認證並不容易，須通過18項認證，包括俱樂部一軍的總教練必須要有亞足聯A級教練執照、俱樂部要有兩支青訓隊、和球員簽署的合約必須符合國際足總（FIFA）規範、隨隊防護員、主場競賽場地、人事財政獨立透明、賽事每一輪主、客場賽事開銷花費數百萬元，俱樂部都必須要能夠負擔等等。

▼ 航源客場對上香港大埔，一度追平比分 。（圖／航源FC提供）

今年企甲開賽各隊目標都是認證

原先各隊對於認證意興闌珊，航源在2018年度總冠軍賽中取得季軍，在同年一二名的高市台電、北市大同未能取得AFC資格後，順利通過認證，開始亞足聯盃賽事，被分在東亞區I組，面對兩支北韓強隊可說是震撼教育，不過也是讓球隊和球員成長的絕佳機會。

▼ 傑志認為航源實力提升 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

台灣的球員很大的問題是缺乏國際觀，加上旅外大不易，能選擇的球隊多以港超或是中甲居多，但台灣必須要能夠建立自己的職業化，航源透過亞足聯盃兩季的洗禮，不僅提高了球隊能見度、和國際球隊的良性接觸、球員們對抗國外球隊能夠更有經驗。

航源的成功也帶起了其他球隊想要認證的路，像是國腳陳浩瑋今年就選擇加入航源。2019台灣企業甲級足球聯賽共有八支隊伍：北市大同、高市台電、航源FC、台北紅獅(原台程獅更名)、臺灣體大、台南市台灣鋼鐵(原台南市)，再加上從資格賽踢上來的銘傳大學與台中FUTURO，多支球隊都談到想要爭冠為的就是爭取認證。

去年初生之犢，今年邁向成長進步

航源從去年首度叩關亞足聯盃，對上澳門本菲卡以及北韓的兩支球隊425和火炬，其中對上北韓可以說是一趟高強度的國際賽洗禮，今年由於分組緣故，再度對上425，但航源收穫極大的進步，在今年對上香港大埔、香港傑志，兩隊的總教練都曾提到航源的進步，以及和去年實力不可同日而語。

▼北韓425希望有機會能再和航源比賽。

425友好盼再有來台機會

即便航源目前還沒有拿下亞足聯盃的首場勝利，寄望於26日最後一場小組賽對上大埔，在前一周作客北韓對上425時，425對於球隊後防、本土球員游家煌、南韓籍外援朱益成的表現驚艷，更希望台灣能夠辦邀請賽，邀請425來台，對於航源來說都是極大的國際收穫。

回歸聯賽

航源今年的亞足聯盃賽事即將在6月底告一段落，接下來全力回歸企業聯賽，經歷三個月的兩線作戰，目前排名第四，還未失掉一場比賽，不過教練團對於經過這一段時間磨練後，球員的成長在全心面對聯賽時，能夠更有信心爭取今年冠軍和明年亞足聯盃參賽資格。