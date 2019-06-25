運動雲

>

傳湖人開1年2000萬美元給羅素　若簽後續難以再補強

ETtoday運動雲

▲▼籃網羅素。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人開一年2000萬美元給羅素。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

籃網本季在羅素(D'Angelo Russell)的帶領下，睽違4年再次進入季後賽，不過這似乎不能滿足球團，目前籃網已經清了大量薪資空間，想要在自由市場進行搶人，很有可能不會續留羅素，而先前根據NBA記者亞伯拉罕(Arye Abraham)指出，湖人有意簽下這位過去的榜眼，現在亞伯拉罕也透露湖人可能會給羅素一年2000萬美元的合約。

今年自由市場中有許多超級球星，身為紐約另一支球隊的籃網自然不會放過機會，先前已經清出大約4600萬美元的薪資空間，為了就是要簽下頂級球星，而據傳籃網最有意簽下的就是厄文(Kyrie Irving)與杜蘭特(Kevin Durant)，依照薪資空間，確實也有能力可以引入這兩名超級巨星，但這也代表著羅素很可能就不會留在籃網。

請繼續往下閱讀...

先前根據亞伯拉罕透露，湖人對於羅素有著很大興趣，有意再將他簽回，會在自由市場開啟後就與羅素進行面談，現在亞伯拉罕指出，湖人將開出一年2000萬美元的合約給羅素，希望藉此補強後場較為不足的戰力。

羅素本季在籃網打出生涯年，場均繳出21.1分、3.9籃板、7助攻，不僅率隊進入季後賽，更首次入選明星賽，無疑是最大肯定。先前湖人為了得到戴維斯(Anthony Davis)，將博爾(Lonzo Ball)、英格雷(Brandon Ingram)、哈特(Josh Hart)這些潛力小將全部交易，導致後場戰力不足。

若羅素回到湖人，確實可以彌補湖人這個短版，湖人在得到「一眉哥」後，目前還有2400萬美元左右的薪資空間可以運用，但只要簽了羅素，幾乎沒有其他薪資空間可以運用，接下來的補強計畫將會變得很艱困。

▲七六人恩比德、巴特勒；籃網羅素。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人若簽下羅素，剩餘薪資空間將難以進行補強。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA籃網湖人羅素
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

分屍少女煮「人肉湯」沿街販售！　賣到剩半鍋...他收錢看居民喝下

熱門新聞

中職／味全龍趕走韓國球隊　領隊：用得好就一直租下去

BIG3聯賽開幕日就幹架　前NBA球星史密斯與選秀狀元大打出手

洋基瞄準補強投手　藍鳥王牌：我是紐約之子！

中職直播／富邦悍將爭冠背水一戰　伍鐸的去留生存戰

中職／歐晉報名新人選秀　大學畢業挑戰職棒

伊古達拉：KD、湯普森誰都不會去尼克　有信心續約勇士

讀者回應

﻿

最新新聞

1運動家投手戰力吃緊　王維中有望回歸先發

2陳建禎宣佈加盟廣島JT雷霆

3世女足／美國靠點球擊退西班牙

4味全龍第一位狀元？葉總27日直播說明白

5富邦戰兄弟必須贏　運彩看好悍將

熱門新聞

1味全趕走韓國隊　領隊：用得好一直租

2BIG3開幕日　前NBA球星大打出手

3史卓曼樂意被交易洋基

4富邦悍將背水一戰　伍鐸的去留生存戰

5歐晉報名新人選秀　大學畢業挑戰職棒

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

富邦提出電視輔助判決挑戰失敗，形成滿壘局面 | 06_23 富邦 vs 兄弟 二局下

再見安打！林哲瑄擊出車布邊再見安打，助富邦拿下重要一勝 | 06_19 兄弟 vs 富邦 九局下

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

「清甜女神」人來瘋　吳婉君送上旋轉之舞

Passion Sisters為女孩日帶來精彩活力四色的開場熱舞表演！ | 06_23 富邦 vs 兄弟 賽前

羅志祥和韓庚打賭「輸的吃蘋果核！」　意外損失愛將崩潰：說好的幸福呢～

623大遊行！凱道湧萬人冒雨參加 館長：讓大家再次看見台灣人的力量

法國榜首挑戰台灣高中學測！　連考英文都卡關：真的很難...

非常不妥！轟623大遊行侵第四權 韓國瑜：民眾怎不反應黑韓媒體？

李聖經清亮嗓音唱《A Whole New World》　茉莉公主讚嘆：太迷人了！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366