傳湖人開1年2000萬美元給羅素　若簽後續難以再補強

▲湖人開一年2000萬美元給羅素。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

籃網本季在羅素(D'Angelo Russell)的帶領下，睽違4年再次進入季後賽，不過這似乎不能滿足球團，目前籃網已經清了大量薪資空間，想要在自由市場進行搶人，很有可能不會續留羅素，而先前根據NBA記者亞伯拉罕(Arye Abraham)指出，湖人有意簽下這位過去的榜眼，現在亞伯拉罕也透露湖人可能會給羅素一年2000萬美元的合約。

今年自由市場中有許多超級球星，身為紐約另一支球隊的籃網自然不會放過機會，先前已經清出大約4600萬美元的薪資空間，為了就是要簽下頂級球星，而據傳籃網最有意簽下的就是厄文(Kyrie Irving)與杜蘭特(Kevin Durant)，依照薪資空間，確實也有能力可以引入這兩名超級巨星，但這也代表著羅素很可能就不會留在籃網。

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先前根據亞伯拉罕透露，湖人對於羅素有著很大興趣，有意再將他簽回，會在自由市場開啟後就與羅素進行面談，現在亞伯拉罕指出，湖人將開出一年2000萬美元的合約給羅素，希望藉此補強後場較為不足的戰力。

羅素本季在籃網打出生涯年，場均繳出21.1分、3.9籃板、7助攻，不僅率隊進入季後賽，更首次入選明星賽，無疑是最大肯定。先前湖人為了得到戴維斯(Anthony Davis)，將博爾(Lonzo Ball)、英格雷(Brandon Ingram)、哈特(Josh Hart)這些潛力小將全部交易，導致後場戰力不足。

若羅素回到湖人，確實可以彌補湖人這個短版，湖人在得到「一眉哥」後，目前還有2400萬美元左右的薪資空間可以運用，但只要簽了羅素，幾乎沒有其他薪資空間可以運用，接下來的補強計畫將會變得很艱困。

▲湖人若簽下羅素，剩餘薪資空間將難以進行補強。（圖／達志影像／美聯社）