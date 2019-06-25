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伊古達拉：KD、湯普森誰都不會去尼克　有信心續約勇士

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▲湯普森（Klay Thompson）、杜蘭特（Kevin Durant）。（圖／達志影像／美聯社）

▲湯普森（Klay Thompson）、杜蘭特（Kevin Durant）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

勇士35歲老將伊古達拉（Andre Iguodala）25日上《CNBC》節目談論隊友的動向，粉碎尼克球迷的心的同時，也給勇士球迷一顆定心丸，他爆料杜蘭特（Kevin Durant）、湯普森（Klay Thompson）都不會去尼克，並且有信心他們最後都會續約。

「我們的處境其實很安全，因為傷勢的疑慮應該可以保住這兩位球星，」伊古達拉進一步解釋，「我們球團有頂尖的訓練員，這會讓湯普森在2、3月歸隊，不過杜蘭特應該會休一整個賽季，這對他來說是比較好的。」

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當主持人問到兩人去留問題，伊古達拉非常有信心的表示，「我認為他們都會回到金州勇士的懷抱。我們之間就像是兄弟一般，彼此都很坦誠，一直保持著聯繫所以我有信心，無論這兩人最終是否離隊，我們都會維持著兄弟般的情誼。」

至於2屆總冠軍MVP杜蘭特與尼克隊的傳聞，伊古達拉笑著說，「很抱歉，沒有人要去尼克，兩個人都沒有人會去尼克。」

杜蘭特是在總冠軍G5拖著小腿傷勢強行復出，不料第二節就受傷退場，且是更嚴重的阿基里斯腱撕裂傷。湯普森則是在總冠軍G6，一次的快攻後落地角度不佳，導致左膝前十字韌帶斷裂，當天晚上勇士在主場眼看多倫多暴龍奪得隊史首冠。

關鍵字： 勇士伊古達拉杜蘭特KD湯普森尼克
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