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亞足聯盃／航源遇罷工卡班機再卡行李　兩件消失直飛桃園回來

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▲▼ 航源遇到罷工卡北京一晚 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲球員在北京機場等行李苦中作樂，玩起行李箱。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／北韓──大陸北京報導

航源FC征戰2019年AFC亞足聯盃前往北韓，19日對上軍人體系的北韓425，沒想到回程卻是幾經波折，原先預計21日抵台，卻在到了大陸北京才知道，遇到長榮罷工班機停飛，滯留一晚卻又遇上球員和隊職員的行李消失，所幸最後都有順利找回來。

▼航源本次出征北韓可說是回家路迢迢。

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▲▼航源出征北韓因為長榮罷工滯留北京一天 。（圖／記者謝孟儒攝）

航源FC原先預計在21日下午要準備回台灣，原先從飯店前往機場的時候，遇到大陸領導人習近平訪朝鮮，交通管制下在路上延誤一段時間，之後從平壤前往北京的航班又延誤將近半小時，約晚間7點10分抵達北京，沒想到在轉機時卻又因為長榮航空罷工，所有班機幾乎停飛。

航源FC只好被迫在北京機場過境旅館待一晚上，不過苦苦等著行李時，卻發現球員徐宏銍和球隊管理的行李一直找不到，從晚間7點多一直等到11點多，還是沒能找到，機場人員說沒有掃到行李條碼，很可能是還在北韓，不過北韓一周只有兩天有航班，只好先回過境旅館休息。

▼航源遇到長榮罷工。

▲▼航源出征北韓因為長榮罷工滯留北京一天 。（圖／記者謝孟儒攝）

徐宏銍的行李中除了兩雙足球鞋，更重要的是全隊AFC的證件都在裡面，要是遺失恐怕會影響到26日主場對上香港大埔的比賽，補發證件也會是一大筆費用，且一直到隔天上飛機要回台灣前還是沒有發現，不過22日晚間6點左右一抵達桃園機場時，行李卻在行李轉盤中出現，也讓徐宏銍如釋重負，終於能笑出來。

徐宏銍說，「其實前一天在北京的時候，機場人員就有打給我說行李找到了，直接幫我掛回桃園，只不過還沒有看到行李總是不能安心，所以也沒有和大家說，還好是找到了。」球員也笑稱他很會騙。而球隊管理的行李在抵達桃園後，又被再帶去安檢一下，當天晚間11點多終於順利拿到，總算結束著一波三折的回家路，算是有驚無險落幕。

▼全隊只好在過境旅館過一晚 。

▲▼ 航源遇到罷工卡北京一晚 。（圖／記者謝孟儒攝）

關鍵字： 亞足聯盃航源北韓
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