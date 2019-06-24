中職／觀察業餘可用之兵　郭勝安最意外高中生大物多

▲味全龍加盟中華職棒大聯盟記者會，味全龍教練團，郭勝安（右一）接下牛棚教練。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／台北報導

味全龍加盟案5月13日中華職棒常務理事會通過，24日召開會員大會，確認通過味全龍加盟案。龍隊教練團全員到場見證歷史，郭勝安受到總教練葉君璋的推薦，接下牛棚教練一職，近2個月也陪著葉總在業餘找尋可用之兵，他直呼：「台灣棒球好手真的很多，特別是高中生，讓我感到相當意外。」

郭勝安14、15年效力桃猿，16年轉戰悍將前身義大犀牛，且是東山再起的一年，整季出賽40場、1勝2敗、防禦率3.10，拿下最佳進步獎，但隔年表現並不理想，18年整季都未上一軍，季後遭到釋出，今年初在母校高苑工商擔任客座教練，隨後收到葉總的徵詢，將擔任味全龍牛棚教練。

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味全龍剛成軍，球探部門尚未成立，球團規劃找2至3名人選，這陣子由葉總偕同其他教練親自在業餘找尋人才，郭勝安直言，目前真的很多好手，包括投入選秀的徐若熙、江國豪、林安可，都是很不錯的選手，而高一、高二也有值得期待的潛力球員，他點名平鎮高中陳志杰、李灝宇以及穀保陳志杰、林昱珉、林子崴等人。

在選才方面，郭勝安說：「球團在意球技之外，當然也會看選手的未來性，還有人格特質。」