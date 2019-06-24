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CBA／傳奇外援馬布瑞將執掌兵符？　傳已簽北控3年教練約

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▲▼馬布里、楊敬敏。（圖／CFP）

▲馬布里（Stephon Marbury）傳已與北控翱龍達成3年總教練協議。（圖／CFP）

體育中心／綜合報導

前NBA明星後衛、中國CBA傳奇外援馬布瑞（Stephon Marbury）在2018年宣布結束長達22年的職業生涯，休息短短1年，根據中國媒體《新浪體育》24日報導，他已經與生涯待的最後一支球隊北控翱龍簽訂3年總教練合約，即將展開生涯第二春。

身為NBA歷史最輝煌的選秀梯次一員，1996年黃金梯第4順位，馬布瑞的NBA生涯大起大落，1997年入選年度新秀第一隊、2屆全明星以及2屆年度第三陣容，出生紐約的他也在2004年圓夢效力家鄉球隊紐約尼克。

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曾經喊出「天下第一控」的馬布瑞，狂妄個性是成就他職業生涯的重要因素，也是讓他被迫離開NBA舞台的主因，與尼克隊鬧翻之後來到塞爾提克仍無法融入球隊，2010年在沒有任何NBA球隊有意簽約的情況下，決定轉戰中國CBA，不過他也在這裡洗心革面，成為CBA歷史最偉大的外援。

馬布瑞在2012、2014、2015年幫助北京首鋼摘下3座冠軍，CBA生涯6度入選全明星，其中2010年更是明星賽MVP，2013年年度外援MVP、2015年總冠軍MVP，北京為了感念他的付出，還特地為他設立雕像以及個人博物館。不過北京首鋼卻在2017年選擇不與40歲的他續約，馬布瑞轉戰北京另外一支球隊北控翱龍，賽季結束後宣布退休。

北控翱龍在2014年從NBL升上CBA，這5年期間戰績都排名聯盟末段班從未打進季後賽，馬布瑞被北京首鋼拋棄後加盟的2017-18賽季，北控斬獲第12名是隊史最佳成績，2018-19年賽季再度跌落谷底，8勝38敗20隊之末作收。

北控在今年夏天展現改變的決心，除了與馬布瑞協商擔任新賽季總教練之外，還簽下歷史第5位登上NBA舞台、第2位拿到NBA冠軍戒的中國球員孫悅，另外也正計畫簽下韓碩、孫桐林兩名大將，加上戰績聯盟墊底來季可使用3外援，北控下個賽季將展現不同的面貌。

現年42歲的馬布瑞擁有中國外國人永久居留證，退休後一直在從事中國基層籃球教育工作，雖然即將出任總教練，不過曾經與他共識過的台將楊敬敏合約到期，不一定能夠再次攜手。

▲▼馬布里、楊敬敏。（圖／CFP）

▲馬布瑞與楊敬敏。（圖／CFP）

關鍵字： CBA馬布瑞北控翱龍楊敬敏旅外台將
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