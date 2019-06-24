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戰術被質疑！米奇理智線斷嗆紐媒　大都會老將惡言挺總仔

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▲大都會總教練，米奇（Mickey Callaway）。（圖／達志影像／美聯社）

▲大都會總教練米奇（Mickey Callaway）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

飽受紐約媒體批評的大都會總教練米奇（Mickey Callaway），24日以3比5輸給小熊之後再也忍受不了，被紐約媒體質疑調度時直接回嗆，陣中老將瓦格斯（Jason Vargas）不只力挺總教練甚至還飆髒話威脅記者，差點大打出手。

大都會8局以3比2領先，1出局2人在壘危機米奇選擇繼續相信盧戈（Seth Lugo），不料隨後被巴伊茲（Javier Baez）敲出逆轉3分砲，終場以3比5落敗。

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賽後紐約媒體開始質問米奇，為何當時不推出終結者迪亞茲（Edwin Diaz），而是讓投球數已經逼近30的盧戈苦撐，米奇很不客氣的回話，「我為什麼要聽你的。我已經決定讓盧戈繼續投了，就是不想這麼早讓迪亞茲登板，我們有很棒的計畫，一切都按照計劃在走。」

《Newsday》記者海利（Tim Healey）追問米奇得不到任何答案後留下了一句話，「明天見了米奇（See you tomorrow, Mickey）」似乎是想要隔天繼續追問。沒想到米奇理智線瞬間斷裂，對工作人員怒喊，「快把這個混蛋趕出我們球隊（get this motherfxxker out of the clubhouse）。」

此時海利愣在現場沒有離開，換成36歲老將右投瓦格斯情緒失控，上前代替總教練嗆記者，「兄弟，我會把你他X媽的轟出去。」惡狠狠地盯著海利且步步逼近，所幸高梅茲（Carlos Gomez）、辛德賈德（Noah Syndergaard）阻止，才沒有讓衝突擴大，但全部事情的經過都被在場的媒體給記錄下來，並且隨後大肆的報導。

在米奇、瓦格斯為情緒失控出面道歉之前，大都會球團營運長威爾朋（Jeff Wilpon）先代替他們向海利道歉，「威爾彭當天就打給我，代表球團向我先行道歉。他鼓勵我繼續留在球場邊工作，這是我的職責，且未來也會給我一個舒服的工作環境。我很讚賞威爾朋願意代替球團先向我道歉。」

關鍵字： 大都會米奇瓦格斯
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