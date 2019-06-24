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世大運／蔡英文授旗激勵喊話　像陳金鋒寫下傳奇

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▲蔡英文為世大運代表團授旗 。（圖／記者林育正攝）

▲蔡英文為世大運代表團授旗 。（圖／記者林育正攝）

記者林育正／高雄報導

中華隊世大運代表團即將出發前往拿坡里參戰，24日早上蔡英文總統也親自來到國家訓練中心，為代表團授旗。她以傳奇棒球好手陳金鋒在2017台北世大運開幕式揮棒點燃聖火的經典一幕，勉勵所有運動員，「陳金鋒奮力一擊點燃聖火的開場，所有台灣都記得那傳奇的一刻，我相信大家也有能力寫下自己的傳奇。」

「我對大家有滿滿的信心。」蔡英文說，「不論是前年的世大運，還是去年的雅加達亞運，我們台灣健兒在賽場上拿下非常好的成績。奮力拼搏的身影讓我們不分你我，團結在一起。只要團結一致，沒有人能阻止台灣向前衝。」她期許選手們如同2017年台北世大運，再次創造奇蹟的夏天，並且往2020東京奧運邁進。 

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蔡英文也勉勵在場選手在世大運突破自我，讓世界看到台灣，「我相信大家一定做得到，以這樣的氣勢跟衝勁，在拿坡里世大運拿到最好的成績。」她更希望世大運好手們能更上一層樓，為台灣參戰東京奧運，也約定明年會再來到國訓中心為奧運代表團授旗。

本屆世大運將在7月3日開幕，我國本屆共計派出131名選手參加田徑、游泳、競技體操、韻律體操、桌球、網球、柔道、擊劍、射箭、跆拳道、籃球、排球及射擊等13種運動競賽，各代表隊將自6月28日起陸續出發。

▲蔡英文為世大運代表團授旗 。（圖／記者林育正攝）

關鍵字： 世大運授旗蔡英文
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