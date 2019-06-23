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洋基交易佛雷澤有條件　不打算拿來換巨人邦格納

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邦格納季後賽好恐怖。(圖／達志影像／美聯社)

▲美媒爆料：邦格納並非洋基交易首要目標。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

洋基日前補進巨砲恩卡納辛恩（Edwin Encarnacion），將佛雷澤（Clint Frazier）下放3A，這個佈局也被認為是為交易做準備。根據爆料天王羅森索爾（Ken Rosenthal）指出，洋基確實有意透過佛雷澤交易換得先發投手，但前提是對方包裹必須滿足要求，至少得到同等的回報。

羅森索爾指出，這位前外野大物將成為洋基交易籌碼，不過球團還擁有2年的控制時間，所以球團並不急著交易佛雷澤，希望對方所提出的包裹必須要是具有實績的先發，且球團至少擁有2年以上的掌控權。

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先前美媒報導中提到，洋基目前正鎖定交易市場的所有頂級先發，但總管凱許曼（Brian Cashman）並不考慮把用佛雷澤去換巨人王牌左投邦格納（Madison Bumgarner），或是大都會先發惠勒（Zack Wheeler），因為兩人都將於本季後投身自由市場。

羅森索爾表示，除上述兩名先發之外，洋基還鎖定藍鳥王牌史卓曼（Marcus Stroman）和印地安人明星投手鮑爾（Trevor Bauer），不過兩人都將於2020年球季結束後投入自由市場，也因為這方面的考量，讓洋基有些顧慮和猶豫。

大聯盟記者謝爾曼（Joel Sherman）報導，洋基隊傾向於補進一名具有高三振率或是滾地球比率高的投手，最好是兩者兼備。邦格納雖然擁有漂亮的季後賽經歷，但在滾地球率上面，低於大聯盟平均44%，並不是洋基當前的首選。

相較於邦格納，雖然藍鳥王牌史卓曼三振率6.8%不算高，但滾球率達58%高於聯盟平均，至於印地安人鮑爾則是三振率較優，因此兩人也被美媒專家認為是較符合洋基需求的人選。

▲▼ 洋基外野手佛雷澤（Clint Frazier）（圖／達志影像／美聯社）

▲洋基有意交易佛雷澤。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 洋基巨人邦格納佛雷澤
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