日職／陽岱鋼2保送　軟銀交流戰奪冠和田毅睽違651天勝

▲陽岱鋼。（圖／記者季相儒攝）

記者楊舒帆／綜合報導

讀賣巨人23日對戰福岡軟銀鷹，陽岱鋼此戰2保送無安打，巨人王牌菅野智之首局就失4分，巨人最終以1比5落敗，錯失交流賽冠軍，軟銀勇奪則是第8冠。

菅野智之首局就遇到亂流，被福田秀平轟出首打席全壘打，然後兩個保送及1安打形成滿壘，松田宣浩內野安打進帳1分，坂本勇人傳球失誤再失1分，甲斐拓也短打又添1分，菅野2局上又先投出保送，巨人馬上決定換投。

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陽岱鋼面對軟銀先發和田毅，2局下第一打席在兩出局後選到保送上壘，之後若林晃弘安打，可惜留下殘壘。4局下岡本和真轟出全壘打追回1分，接下來大城卓三、陽岱鋼都挨三振，若林晃弘內野滾地球出局，沒有再添分數。6局下巨人又有好機會，大城卓三敲出二壘安打，陽岱鋼獲得保送，但下一棒沒有發揮，仍留下殘壘。福田秀平7局上又開轟，軟銀最終就以5比1獲勝。

陽岱鋼相隔9天重返先發陣容，此戰3打席有2次保送、1次三振，沒有安打，打擊率0.302。

軟銀先發投手和田毅投5局，被敲3安打，僅因陽春彈失1分， 2017年9月10日以来拿下睽違651天的勝投。軟銀是隊史第8次拿下交流賽冠軍，成為12球團之最。