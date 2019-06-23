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日職／王柏融無安打吞2K　火腿遭中日橫掃3連敗

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▲▼日職沖繩春訓,日本火腿vs廣島鯉魚熱身賽,日本火腿,王柏融。（圖／記者季相儒攝）

▲王柏融。（圖／記者季相儒攝）

記者楊舒帆／綜合報導

跨聯盟交流賽最後一戰，日本火腿作客中日龍，王柏融先發左外野排第5棒，4打數無安打，吞2K，火腿最終不敵中日龍，系列遭橫掃3連敗。

火腿首局兩出局後近藤健介安打，中田翔轟出中外野全壘打，本季第16轟出爐，先馳得點助火腿以2比0領先，王柏融則是敲出捕手上空飛球出局。

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吉田輝星則是首局就遇到亂流，被平田良介敲二壘安打，京田陽太也敲出安打，接著保送大島洋平，凡塞杜（Dayan Viciedo）掃二壘安打帶回2分打點，下一棒高橋周平敲出右外野飛球，大田泰示美技接殺，跑者靠這支高飛犧牲打衝回本壘得分，將比數超前為3比2。

中日龍3局下由高橋周平、阿部壽樹安打再進帳2分，王柏融第二打席4局上在兩出局後被中日龍先發洋投羅梅洛（Enny Romero）三振，5局上火腿先由兩保送攻占上壘，西川遥輝游擊安打，趁傳跑回1分，中日龍則在5局下大島洋平、凡塞杜安打後，高橋周平二壘滾地球帶1點，中日龍5局結束取得6比3領先。

6局上中田翔1出局後獲得保送，王柏融敲出一壘滾地球靠野手選擇上壘，再度留下殘壘。火腿7局上大田泰示適時安打添1分，追近至4比6兩分差。

王柏融第四打席8局上1出局登場，被另一位中日龍的洋投羅德里奎茲（Joely Rodríguez）三振，單場第2K。中日龍8局下面對石川直也，代打的井領雅貴敲出二壘安打，遠藤一星掃出三壘安打進帳1分，平田良介敲德州安打也帶回1分，火腿最終就以4比8落敗，吞下3連敗。

王柏融4打數無安打，有2次三振，打擊率略下滑至0.29，吉田輝星挑戰達比修有新人2勝2敗紀錄失敗，此戰投3局失5分承擔敗投。火腿交流賽最後一戰對橫濱、中日僅拿下1勝，交流賽以8勝9敗1和作收。
 

關鍵字： 日本火腿王柏融
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