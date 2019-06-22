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【廣編】東奧前哨戰冠軍出爐！最強鬥牛霸HBL總冠軍教練親自指導

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▲▼2019「純喫茶Try it 鬥牛霸」今(22日)於台灣大學中央籃球場進行榮耀爭霸戰。（圖／業者提供）

【廣編】
圖、文／統一提供

2019「純喫茶Try it 鬥牛霸」今(22日)於台灣大學中央籃球場進行榮耀爭霸戰，超過百名籃球精英爭奪登上冠軍瓶殊榮，更有近千民眾湧入台大校園為支持隊伍打氣。純喫茶為鼓勵年輕學子勇於挑戰自己，今年特別祭出最強三對三籃球賽事卡司，邀請HBL男籃冠軍隊伍能仁家商教練楊政倫、HBL女籃冠軍隊伍南山高中教練李陸臻，親自指導參賽隊伍爭奪鬥牛霸冠軍寶座；更邀請體育台當家主播田鴻魁與資深球評「肯尼」高景炎擔綱大會球評；現場亦有藝人與甜心體育主播組成的「籃球五姬」高顏值加油團，就是要讓參賽者感受如國家級體育賽事的尊榮感。

李陸臻教練表示：「純喫茶Try it鬥牛霸的選手都具有一定的實力，而進入總決賽的隊伍更是平均一天都練習至少4個小時，展現絕佳的實力與默契，是場相當有水準的比賽。」大專男子組總冠軍賽由「貓你幾拳」以20比17絕殺「美芝堡早餐店」成功拿下冠軍寶座，隊長郭起宏表示相當期待團隊的冠軍瓶，希望快點上市。來自花東蟬聯多屆的的女王蜂隊伍WKLC捍衛女王寶座，達成六連霸成績，獲得登上純喫茶瓶身殊榮，鍾凱茹隊長表示：「今年隊伍都非常強勁，成功晉級冠亞決賽，說什麼都要搶下冠軍寶座！最後真的成功衛冕，心情非常的激動，鼓勵大家相信自己Try就對了！」

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關鍵字： 統一純喫茶三對三鬥牛賽籃球
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