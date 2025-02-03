中華男籃16人名單公布　10日開訓備戰亞洲盃資格賽爭外卡

▲亞洲盃資格賽第3階段16人名單出爐，劉錚、林秉聖、阿巴西等旅外好手皆在列。（圖／體育署提供）

記者游郁香／綜合報導

中華籃協今（3）日公布亞洲盃資格賽第3階段的16人名單，預計2月10日在晧宇國際亞洲區籃球培訓中心開訓，備戰20日在主場台北和平體育館強碰菲律賓、23日作客中國香港的比賽。主場賽事的售票資訊，將在12日的賽前記者會上公布。

本屆亞洲盃資格賽共24支隊伍分成6組，中華隊同組另有香港、菲律賓及紐西蘭，以小組循環賽爭取晉級會內賽，中華男籃隊目前取得1勝3負，戰績暫為分組第3名，雖無緣以分組前2名直接取得亞洲盃門票，但有機會透過各組第3名的最終6搶4外卡賽來爭取亞洲盃資格。

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籃協今日公布亞洲盃資格賽第3階段的16人名單，由劉錚、陳盈駿等旅外好手領銜，20日晚間7點在台北和平體育館主場迎戰菲律賓；隔天（21日）直飛香港，備戰23日晚間7點在香港荃灣體育館出戰香港。

▲中華男籃亞洲盃資格賽第3階段16人名單。（圖／籃協提供）

由總教練圖齊將帶領16位男籃國手，在10日至19日於晧宇國際亞洲區籃球培訓中心展開集訓。籃協強調，亞洲盃資格賽第3階段選手參賽協議、失能險、器材、人力等後勤等皆在進行、準備中，各項後勤支援皆比照或優於亞洲盃第2階段，體育署、籃協將為國家隊選手提供後勤支持。

至於20日主場賽事的售票和賽事資訊，將在12日下午2點舉行的賽前記者會上公布。

▲2025籃球亞洲盃資格賽第一輪第3階段將於2月20日在和平籃球館開打。（圖／體育署提供）