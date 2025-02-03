運動雲

>

中華男籃16人名單公布　10日開訓備戰亞洲盃資格賽爭外卡

▲▼2025籃球亞洲盃資格賽第一輪第3階段將於2月20日在和平籃球館開打。（圖／體育署提供）

▲亞洲盃資格賽第3階段16人名單出爐，劉錚、林秉聖、阿巴西等旅外好手皆在列。（圖／體育署提供）

記者游郁香／綜合報導

中華籃協今（3）日公布亞洲盃資格賽第3階段的16人名單，預計2月10日在晧宇國際亞洲區籃球培訓中心開訓，備戰20日在主場台北和平體育館強碰菲律賓、23日作客中國香港的比賽。主場賽事的售票資訊，將在12日的賽前記者會上公布。

本屆亞洲盃資格賽共24支隊伍分成6組，中華隊同組另有香港、菲律賓及紐西蘭，以小組循環賽爭取晉級會內賽，中華男籃隊目前取得1勝3負，戰績暫為分組第3名，雖無緣以分組前2名直接取得亞洲盃門票，但有機會透過各組第3名的最終6搶4外卡賽來爭取亞洲盃資格。

[廣告]請繼續往下閱讀...

籃協今日公布亞洲盃資格賽第3階段的16人名單，由劉錚、陳盈駿等旅外好手領銜，20日晚間7點在台北和平體育館主場迎戰菲律賓；隔天（21日）直飛香港，備戰23日晚間7點在香港荃灣體育館出戰香港。

▲▼中華男籃亞洲盃資格賽第三階段16人名單。（圖／籃協提供）

▲中華男籃亞洲盃資格賽第3階段16人名單。（圖／籃協提供）

由總教練圖齊將帶領16位男籃國手，在10日至19日於晧宇國際亞洲區籃球培訓中心展開集訓。籃協強調，亞洲盃資格賽第3階段選手參賽協議、失能險、器材、人力等後勤等皆在進行、準備中，各項後勤支援皆比照或優於亞洲盃第2階段，體育署、籃協將為國家隊選手提供後勤支持。

至於20日主場賽事的售票和賽事資訊，將在12日下午2點舉行的賽前記者會上公布。

▲▼2025籃球亞洲盃資格賽第一輪第3階段將於2月20日在和平籃球館開打。（圖／體育署提供）

▲2025籃球亞洲盃資格賽第一輪第3階段將於2月20日在和平籃球館開打。（圖／體育署提供）

關鍵字： 亞洲盃資格賽中華男籃菲律賓香港劉錚陳盈駿

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／陳傑憲領銜　WBC資格賽中華隊36人名單公布

快訊／陳傑憲領銜　WBC資格賽中華隊36人名單公布

湖人官宣！唐西奇續披77號戰袍　詹皇給出「重要承諾」

湖人官宣！唐西奇續披77號戰袍　詹皇給出「重要承諾」

快訊／NBA三方交易！國王送一哥到馬刺　灌籃王拉文轉戰沙加緬度

快訊／NBA三方交易！國王送一哥到馬刺　灌籃王拉文轉戰沙加緬度

被爆對戴維斯不滿？詹皇怒回應　AD已退追湖人開心前進達拉斯

被爆對戴維斯不滿？詹皇怒回應　AD已退追湖人開心前進達拉斯

「我對這支球隊有感情」林泓育接受扣薪30％留樂天：不後悔

「我對這支球隊有感情」林泓育接受扣薪30％留樂天：不後悔

2關鍵人物促成NBA史上最狂交易　美媒：詹皇下一站是勇士？

2關鍵人物促成NBA史上最狂交易　美媒：詹皇下一站是勇士？

林子偉入選WBC資格賽35人名單　曾豪駒談選擇考量

林子偉入選WBC資格賽35人名單　曾豪駒談選擇考量

林家正「蹲捕讓投手放心」　洪總請球團接觸：先搏感情

林家正「蹲捕讓投手放心」　洪總請球團接觸：先搏感情

唐西奇無緣113億NBA史上最大約　杜蘭特驚呆預言恐有更多重大交易

唐西奇無緣113億NBA史上最大約　杜蘭特驚呆預言恐有更多重大交易

想跟小黑一樣強！陳柏豪入選WBC資格賽35人名單 期待為國而戰

想跟小黑一樣強！陳柏豪入選WBC資格賽35人名單 期待為國而戰

過年出遊宜蘭北上大塞車 「坐客運」超順暢：根本開掛

熱門新聞

快訊／陳傑憲領銜　WBC資格賽中華隊36人名單公布

湖人官宣！唐西奇續披77號戰袍　詹皇給出「重要承諾」

快訊／NBA三方交易！國王送一哥到馬刺　灌籃王拉文轉戰沙加緬度

被爆對戴維斯不滿？詹皇怒回應　AD已退追湖人開心前進達拉斯

「我對這支球隊有感情」林泓育接受扣薪30％留樂天：不後悔

2關鍵人物促成NBA史上最狂交易　美媒：詹皇下一站是勇士？

讀者回應

﻿

熱門新聞

1陳傑憲領銜　WBC資格賽36人名單

2湖人官宣！唐西奇續披77號戰袍

3NBA三方交易！國王送一哥到馬刺

4被爆對戴維斯不滿？詹皇怒回應

5林泓育接受扣薪30％留樂天：不後悔

最新新聞

1換穿嚮往已久的1號　曾頌恩：不讓球迷失望

2張育成不跟曾總搶　若熙不好意思

3徐翔聖非常有潛力　林盛恩定位投手

4不見劉致榮、李灝宇　曾總說原因

5林家正赴美談約　古林參戰有變數

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

八德核心建案【合雄大境】

八德核心建案【合雄大境】

三心六線啟動！名師推薦，交通教育醫療一次到位！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

【有女友的好處】 打遊戲少把狙 他叫女友幫他要XD

【超派鄰居vs調皮阿嬤】拉椅子發出聲音差點把鄰居給氣S XD

過年出遊宜蘭北上大塞車 「坐客運」超順暢：根本開掛

【誰要麵包啦！】當你的木頭男友，永遠搞不清楚妳的重點...

過年出遊宜蘭北上大塞車　「坐客運」超順暢：根本開掛
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366