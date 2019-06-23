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柯瑞生涯最遺憾2016年總冠軍戰G7　自認可打到40歲

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▲2019 NBA 總冠軍G6，柯瑞（Stephen Curry）。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯瑞最遺憾自己不看人傳球出界葬送比賽。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

勇士在總冠軍戰以2比4敗給暴龍，無緣三連霸美夢，其中隊上兩名主力杜蘭特(Kevin Durant)、湯普森(Klay Thompson)還都逢嚴重的傷病，這也讓外界開始擔心勇士新賽季狀況，同時也對於接下來柯瑞(Stephen Curry)身體能否獨自承擔龐大壓力感到疑惑，不過「咖哩」本人受訪時卻表示絲毫不擔心，認為自己可以打到40歲，另外他也談到生涯最遺憾的時刻就是2016年總冠軍戰G7。

原先勇士想要在今年的總冠軍戰衝擊三連霸，結果卻慘踢鐵板，不僅被暴龍4比2淘汰，杜蘭特還在G5弄斷阿基里斯腱，造成毀滅性的傷病，湯普森則在G6撕裂十字韌帶，兩人下季能否回歸賽場都是未知數。由於少了兩名得分主力，柯瑞自然要扛起下季的得分重擔，但這也意味著對手會對他重兵嚴防，要進攻又要面對嚴防，對於柯瑞的身體來說絕對是一大負擔。

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已經31歲的柯瑞，對於自己的身體卻相當有信心，「我在場上的跑動比大多數人都還要多，我深刻理解訓練的意義，我在確保自己能夠做好準備，有能力在每個晚上的比賽中穩定輸出，但這並不容易，需要保持很高的自律。」由於過往柯瑞有著傷病史，但柯瑞並不擔心，並且稱自己可以打到40歲。

另外已經取得三座總冠軍的柯瑞，也被問及生涯最遺憾的時刻， 「我唯一的遺憾，就是在2016年總冠軍戰G7的不看人背後傳球，就比賽而言，這是我唯一遺憾時刻，那球關係到勝負不是嗎。」柯瑞所指的就是在比賽最後約剩下5分鐘時，他從三分線上想要背後傳球給湯普森，卻直接傳出場，給了騎士一線生機，最後收下勝利。

關鍵字： NBA勇士柯瑞
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