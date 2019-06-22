大聯盟主席也承認　全壘打激增球是主因

▲耶里奇暫居全壘打王。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

本季大聯盟全壘打產量超高，有可能打破2017年寫下的6105轟紀錄。而大聯盟主席曼弗瑞德（Rob Manfred）也承認，比賽用球就是全壘打暴增的主因。他表示儘管比賽用球的製作方式和材料都沒有變，但現在的球阻力更小，更容易形成全壘打。

曼弗瑞德引用一份研究報告，指出棒球的核心為影響飛行阻力的要素。如果核心不夠紮實，球被打中之後將產生更多搖晃，帶來更多阻力。「其中可能原因之一是球的核心更加緊實，減低了阻力。但除了這點還有很多外在人為因素。包括人工完成的縫線，存放的空間，上頭有多少土等等，很難判斷是不是單一原因造成。但我們認為是阻力的關係。」

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2017賽季全聯盟出現6105發全壘打，2018下降到5585發，但本季目前已突破3000轟，五月的 1,135轟更是單月最多。本季目前已經有16位選手超過20轟，2017年同時間僅有7位。

而根據《Baseball Prospectus》網站的亞瑟(Robert Arthur)研究，只要棒球的阻力減少3%，飛行距離就能增加1.5公尺，讓原本應該在警戒區被接殺的球形成全壘打。大聯盟比賽用球由隸屬於大聯盟的Rawlings公司製造，目前大聯盟官方還未決定，下一步將有什麼動作。

目前大聯盟全壘打王是釀酒人的耶里奇（Christian Yelich），已敲出29轟；大都會菜鳥阿隆索（Peter Alonso）25轟緊追在後。團隊則是141轟的雙城居冠，水手138轟次之。

▲大聯盟主席曼弗瑞德承認比賽用球阻力減低。（圖／達志影像／美聯社）