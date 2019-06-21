U12少棒7月底開打　官員勉勵小將奪冠：打進冠軍戰讓總統來看

▲U12世界少棒賽記者會。（圖／記者歐建智攝）

記者歐建智／台北報導

WBSC U12世界少棒賽今年7月26日到8月4日在台南亞太棒球村開打，今天舉辦成軍記者會，台南市市長黃偉哲鼓勵小將們說：「不要給自己太大壓力，冠軍就好。」體育署長高俊雄勉勵小朋友，要打進冠軍戰，讓總統蔡英文來看球。

U12世界少棒賽中華隊已正式報到集訓，目前在桃園市中平國小集訓，第二階段預定7月中之後，在亞太棒球村新球場完工後，再去進行集訓。

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今年比賽在台南市亞太棒球村進行，台南市市長黃偉哲告訴小朋友：「不要給自己太大壓力，冠軍就好。」他表示，中華隊除了第一屆拿冠軍之後，其他3屆都是第2名，有點遺憾，國人太需要一個冠軍，好還要更好。

黃偉哲表示，WBSC再把U12比賽連續4屆讓台南舉辦，台南一定會努力把它辦好，讓WBSC之後都把U12放在台灣舉辦，不管是台南或任何地方。

體育署署長高俊雄勉勵小朋友，總統蔡英文有去看HBL的比賽，小朋友努力一下打進冠軍戰，讓小英總統來看冠軍戰。

高俊雄表示，台南棒球村7月啟用，相當振奮，未來把U12留在台南市打就好，棒球村其中一層樓作為世界少棒的文物博物館，市長如果同意就可以共同促成。

▲U12世界少棒賽記者會。（圖／記者歐建智攝）