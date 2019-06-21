張老師專欄／今年交流賽冠軍屬誰　至少有4隊爭奪

▲讀賣巨人交流賽表現不錯。（圖／記者季相儒攝）

張昭雄／戰評

交流賽進行到各隊只剩最後一輪3連戰賽程，截止20日為止泰半球隊都賽畢15場，惟到底那一隊能夠問鼎今年交流賽盟主，尚未明朗化，目前計有軟銀、巨人、樂天及西武等四隊都有奪冠的一線生機，預料今天起最後一輪3連賽，勢將掀起高潮。

目前前四名球隊及其戰績依次為：軟銀隊9勝4負；巨人隊10勝5負，兩隊零勝差；樂天隊9勝5負，與前兩名只有半場勝差；西武隊9勝6負，也與前兩名各只有1場勝差而已，至於王柏融的火腿隊，目前排名第五，即便對中日隊的最後3場全勝，也只是11勝1和6負戰績，最後沒有達成12場勝場，可能就無法封王。

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自前四名球隊來看，榜首軟銀及零勝差的巨人隊奪冠呼聲最高，尤其值得注目的是，這兩隊剩下的最後3場比賽，剛巧是面對面對抗的關鍵賽。今天起的逐鹿，軟銀隊如能2勝1負或3連勝，即可問鼎王座，並可贏得交流賽15年來的第八度封王，同時，軟銀隊目前居於洋聯第二名席位，只落後榜首樂天隊1點5場勝差而已，也有問鼎洋聯冠軍的希望。

▲火腿交流賽表現平平。（圖／記者季相儒攝）

巨人隊想要奪魁，與軟銀隊的對壘同樣也須要2勝1負或全勝戰績，而自今晚起假東京巨蛋球場進行的這3場逐鹿，巨人隊能否挾其地主優勢，獲得2014年以來的第三度交流賽盟主，拭目以待。除此之外，目前巨人隊已經是央聯的盟主，可是只領先第二名廣島隊半場勝差而已，因此巨人隊仍須一番努力才有問鼎央聯及交流賽雙冠王榮銜。

目前交流賽第三名的樂天隊，戰績為9勝5負，除了與橫浜隊最後的3連賽，另有一場與廣島隊因雨補賽的賽事，樂天隊如能4戰全勝自然奪走王座〔除非軟銀或巨人隊，最後也是3戰全勝之外〕，倘若樂天隊3勝的話，仍須視軟銀對巨人是否取得3勝，總之，樂天隊必須贏3場以上才有封王機遇，尤其樂天隊目前是洋聯榜首，同時，也只領先第二名軟銀隊1點5場勝差，如能奪得洋聯年度王座，更是一大喜事矣！

目前第四名的西武隊，將與目前敬陪末座的阪神隊３連戰的交鋒，西武隊也是必須3戰全勝，才有12勝問鼎盟主的資格，尤其與阪神3連戰將在甲子園球場的客場舉行，預料將有一番苦戰。

至於去年冠軍養樂多隊，目前5勝9負第九名的後半段名次，養樂多隊即使最後4場全勝〔最後對羅德3連戰，另有一場對歐力士隊的補賽〕，也將失去蟬聯交流賽的盟主。

今晚各隊最後一輪3連戰賽程為：巨人對軟銀〔東京巨蛋〕；養樂多對羅德〔神宮球場〕；橫浜對樂天〔橫浜球場〕；中日對火腿〔名古屋巨蛋〕；阪神對西武〔甲子園球場〕；廣島對歐力士〔廣島球場〕。以上均為台灣時間下午五時開賽。

▲樂天交流賽也表現出色。（圖／記者林敬旻攝）