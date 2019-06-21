亞運男排鍍銅創歷史　排球加入台灣運彩投注行列

▲排球成為台灣運彩投注標的。（圖／台灣運彩提供）



記者洪偵源／台北報導

去年雅加達-巨港亞運銅牌加持，加上日漸受歡迎的聯賽，台灣運彩21日正式宣布，將排球納入投注標的，且1年12個月都有賽事進行，希望更多國人透過運彩關注排球，給予球員更多加油。

亞運奪下睽違20年的獎牌，讓國人再度關注排球運動，也成為台灣運彩將排球納入投注標的的契機，21日的宣傳記者會上，找來人氣極高的「電眼雙胞胎」劉鴻敏、劉鴻杰，力挺運彩助體育。

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台灣運彩總經理林博泰指出，運彩最受歡迎的投注標的，多是團體運動，像是棒球、籃球，後來引進冰球，但在台灣屬於分眾市場，後來排球打出成績，且相當受歡迎，在研究商討後，試行一段時間後決定正式發表。

▲劉鴻敏（左）、劉鴻杰。（圖／台灣運彩提供）



劉鴻杰表示，排球運動相當熱血，希望透過運彩，讓更多人注意到這項運動，劉鴻敏指出，每投注100元，會有10元挹注到運動發展基金，很多選手和賽事都受到關照，希望藉此有更多人關注。

今年台灣運彩在排球方面，提供4大國際賽挑戰者盃、國家聯賽、世界盃以及奧運資格賽，並有巴西、波蘭、日本、南韓以及義大利5大聯賽提供投注。

在玩法方面，共有7種供選擇，包括讓分、不讓分、大小、單局大小、單局不讓分、正確比數以及冠軍及特別項目，林博泰提到，今年正式推出後，雖只有半年營運時間，但預估仍有5到6億的投注額。

▲台灣運彩在21日正式宣佈排球納入投注標的物。（圖／台灣運彩提供）