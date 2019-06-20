KD、湯神倒下機會來了　火箭想找巴特勒衝冠軍

▲巴特勒跳出合約可能離開七六人。（圖／CFP）



記者林育正／綜合報導

火箭連續兩年季後賽都被勇士淘汰，不過杜蘭特(Kevin Durant)和湯普森(Klay Thompson)相繼倒下，讓火箭想來衝一波組奪冠陣容。現在傳出火箭有意爭取巴特勒(Jimmy Butler)加入，相信在攻守兩端都能為球隊加分。

巴特勒合約原本至2019-20賽季結束後，不過最後一年為球員選項，他已經決定跳出1900萬美元年薪的這錒年，希望能爭取更大合約。不過要爭取他加盟，火箭勢必出清薪資空間，目前除了哈登( James Harden)和保羅(Chris Paul)兩位年薪超過3000萬的明星級球員，年薪超過千萬的還有禁區門神卡佩拉(Clint Capela)以及射手戈登(Eric Gordon)。

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不過日前傳出保羅有意離隊的消息，不確定網羅巴特勒的操作，是否和他有關。火箭過去也曾經和巴特勒看對眼，總管莫雷（Daryl Morey）曾經想用4個首輪簽把他從灰狼交易過來，但灰狼因不想讓巴特勒成為在西區的競爭對手而打槍。

原本認為巴特勒有可能依循「保羅模式」，先執行球員選項再進行交易。不過他幾天前已拒絕球員選項，應已不可行。巴特勒本季場均18.2分5.3籃板4助攻，帶領年輕的七六人闖過季後賽首輪。