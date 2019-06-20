運動雲

>

KD、湯神倒下機會來了　火箭想找巴特勒衝冠軍

ETtoday運動雲

▲▼巴特勒（Jimmy Butler）。（圖／CFP）

▲巴特勒跳出合約可能離開七六人。（圖／CFP）

記者林育正／綜合報導

火箭連續兩年季後賽都被勇士淘汰，不過杜蘭特(Kevin Durant)和湯普森(Klay Thompson)相繼倒下，讓火箭想來衝一波組奪冠陣容。現在傳出火箭有意爭取巴特勒(Jimmy Butler)加入，相信在攻守兩端都能為球隊加分。

巴特勒合約原本至2019-20賽季結束後，不過最後一年為球員選項，他已經決定跳出1900萬美元年薪的這錒年，希望能爭取更大合約。不過要爭取他加盟，火箭勢必出清薪資空間，目前除了哈登( James Harden)和保羅(Chris Paul)兩位年薪超過3000萬的明星級球員，年薪超過千萬的還有禁區門神卡佩拉(Clint Capela)以及射手戈登(Eric Gordon)。

請繼續往下閱讀...

不過日前傳出保羅有意離隊的消息，不確定網羅巴特勒的操作，是否和他有關。火箭過去也曾經和巴特勒看對眼，總管莫雷（Daryl Morey）曾經想用4個首輪簽把他從灰狼交易過來，但灰狼因不想讓巴特勒成為在西區的競爭對手而打槍。

原本認為巴特勒有可能依循「保羅模式」，先執行球員選項再進行交易。不過他幾天前已拒絕球員選項，應已不可行。巴特勒本季場均18.2分5.3籃板4助攻，帶領年輕的七六人闖過季後賽首輪。

關鍵字： 火箭巴特勒
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

翁在水塔「洗澡大小便」1年多　住戶驚臭臭...他嗆沒毒死算不錯

熱門新聞

中職／林哲瑄再見安打擊中球僮手套　兄弟抗議裁判認定活球

體操亞錦賽／李智凱奪首面全能金牌　男團幹掉南韓摘銅

日職／中田翔沒先發　王柏融生涯首扛4棒

中職／彭政閔拚2000安背傷　洪一中：用腳打都有

中職／改披味全球衣？林瑋恩重心放富邦：順其自然

馬查多傻眼三分砲變「一壘安」　霍斯莫慢跑害到隊友

讀者回應

﻿

最新新聞

1林立雙響砲、5打點　桃猿10比5兄弟

2轉味全？林瑋恩重心放富邦：順其自然

3航源遠征北韓地獄碰罷工回不來

4林立雙響砲首支滿貫砲　打擊率高達4成　

5擦棒球不是好球　萊福力抗議未獲採納

熱門新聞

1林哲瑄再見安擊中球僮手套　兄弟抗議無效

2體操亞錦賽李智凱全能金牌

3中田翔沒先發　王柏融生涯首4棒

4恰恰拚2000安背傷　洪總：用腳打都有

5轉味全？林瑋恩重心放富邦：順其自然

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

再見安打！林哲瑄擊出車布邊再見安打，助富邦拿下重要一勝 | 06_19 兄弟 vs 富邦 九局下

楊岱均勇敢面對腦瘤手術 戰友：等你再次回到球場

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

加油!!楊岱均

林哲瑄再見清壘二壘安打　富邦8比7氣走兄弟

國三生當面說「你選總統很可笑」　韓國瑜讚：勇敢表達自己非常棒

短裙女搭小黃...下秒遭「開門怒譙」 被搶客運將：臭女人！她嚇縮車角

怒飆霸凌兒「你的道歉就是個屁」！ 父母衝世新罵：憑什麼沾家人的光

信質疑小S...當場爆哭　激動：除了主持，你做到了多少

林采緹心碎談婚姻進度　自曝：一切都是為了小孩
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366