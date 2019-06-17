運動雲

>

亞足聯盃／人生第一次去北韓　南韓外援朱易成好緊張

ETtoday運動雲

▲航源洋將朱易成、班奇 。（圖／記者林育正攝）

▲航源南韓外援朱易成 。（圖／記者林育正攝）

記者路皓惟／綜合報導

航源FC征戰2019年AFC亞足聯盃，19日要即將迎戰北韓425，迎接最後一場客場比賽。由於兩韓局勢關係，航源陣中來自南韓的外援朱易成，對於首次踏上北韓領土感到十分緊張，上飛機前都還在擔心無法入境。

曾待過南韓青訓、首爾FC的朱易成，在南韓服完2年兵役後，才來到台灣踢球，過去當兵就一直相當關注兩韓之間的關係，這是代表航源FC遠征北韓425，也是他人生中第一次有機會進入北韓。

請繼續往下閱讀...

儘管北韓早已在10幾年前開放觀光，但美國或南韓護照持有人一般不會獲發簽證，朱易成在申請之初就很擔心簽證無法核發，擔憂無法去北韓比賽，不過因為是代表球隊比賽，南韓身份並沒有成為阻礙。

即便簽證已經核發，但朱易成出發前還是很緊張，直說：「很怕無法入境。」本次航源客場出戰北韓425，一共帶了16名球員出征，其中有11名球員去年就曾來北韓比賽，今年已經是第三度來到這個「神秘國度」。

這是航源FC自去年5月16日再度遠征北韓425主場。去年航源對上北韓425和北韓火炬體育團，兩個月連續客場出戰北韓球隊，是台灣運動史上第一隊，也是體壇少有的紀錄。

▲▼AFC CUP航源FC vs北韓425賽前練習。南韓外援朱易成（圖／記者謝孟儒攝）

▲南韓外援朱易成人生第一次到北韓。（圖／記者謝孟儒攝）

關鍵字： 亞足聯盃AFC CUP航源FC朱易成
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

跑到護具都飛了！柏納帝那全力衝刺跑出一支三壘安打 | 06_16 統一 vs Lamigo 六局下

熱門新聞

奇招！不讓二壘偷暗號　簡森霸氣「故意」投手犯規

中職／對彭政閔連投5顆直球三振　林羿豪：他趕不上

中職／新人測試會中信兄弟16人軍團最多　味全龍有9人

傳鄭浩均將旅美　味全龍選秀狀元另尋其他大學投手

中職／兄弟無法固定打序　伯納：有桃猿打線只要叉腰觀戰就好

耶里奇揮出隊史最強勁「子彈球」　竟打穿全壘打牆

讀者回應

﻿

最新新聞

1華南青少棒林孟佶完投勝桃園闖冠軍戰

2林祐樂弟弟報測　林家鋒不想同隊

3林子昱測試球速快　葉總：印象最深刻

4徐若熙、岳政華、劉基鴻前2輪呼聲高

5選秀狀元要旅外　葉君璋：另有人選

熱門新聞

1不給偷暗號　簡森竟故意投手犯規

2對彭政閔連5顆直球　林羿豪：他趕不上

3中職新人測試會兄弟16人最多　味全龍9人

4傳鄭浩均將旅美　味全龍另尋狀元

5伯納：有桃猿打線只要叉腰觀戰就好

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

陳偉漢出現再見失誤 富邦4比3氣走兄弟

再見失誤！陳凱倫靠著陳偉漢失誤衝回本壘，富邦拿下本場勝利 | 06_15 兄弟 vs 富邦 九局下

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

LamiGirls帶來精彩的舞蹈表演 | 06_15 統一 vs Lamigo 中場

淡淡的哀傷！林泓育遭擦棒球擊中所幸並無大礙 | 06_15 統一 vs Lamigo 三局上

驚喜第4胎！妻車上羊水破「急卸貨」 夫焦急狂吼...4分鐘畫面暖哭網友

聽力大考驗！鋼琴家彈奏6台琴　價格從85萬~1010萬有什麼差別？

貓貓勤減肥！1分鐘55下仰臥起坐　超標準動作...狂練「六塊肌」XD

台版迪士尼城堡、薰衣草森林　特搜新竹一日遊「7大私房景點」

聰明浣熊吃果子只挑櫻桃XD　其他「丟外野場」網笑：很識貨
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366