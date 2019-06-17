亞足聯盃／人生第一次去北韓　南韓外援朱易成好緊張

▲航源南韓外援朱易成 。（圖／記者林育正攝）



記者路皓惟／綜合報導

航源FC征戰2019年AFC亞足聯盃，19日要即將迎戰北韓425，迎接最後一場客場比賽。由於兩韓局勢關係，航源陣中來自南韓的外援朱易成，對於首次踏上北韓領土感到十分緊張，上飛機前都還在擔心無法入境。

曾待過南韓青訓、首爾FC的朱易成，在南韓服完2年兵役後，才來到台灣踢球，過去當兵就一直相當關注兩韓之間的關係，這是代表航源FC遠征北韓425，也是他人生中第一次有機會進入北韓。

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儘管北韓早已在10幾年前開放觀光，但美國或南韓護照持有人一般不會獲發簽證，朱易成在申請之初就很擔心簽證無法核發，擔憂無法去北韓比賽，不過因為是代表球隊比賽，南韓身份並沒有成為阻礙。

即便簽證已經核發，但朱易成出發前還是很緊張，直說：「很怕無法入境。」本次航源客場出戰北韓425，一共帶了16名球員出征，其中有11名球員去年就曾來北韓比賽，今年已經是第三度來到這個「神秘國度」。

這是航源FC自去年5月16日再度遠征北韓425主場。去年航源對上北韓425和北韓火炬體育團，兩個月連續客場出戰北韓球隊，是台灣運動史上第一隊，也是體壇少有的紀錄。

▲南韓外援朱易成人生第一次到北韓。（圖／記者謝孟儒攝）