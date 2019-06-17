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《美國職籃戰國策》、《美國職棒雜誌》宣佈停刊　沒網路時代球迷都靠這2本...

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▲《Hoop Taiwan美國職籃戰國策》。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲《Hoop Taiwan美國職籃戰國策》。（圖／記者潘泓鈺攝）

體育中心／綜合報導

從早期的「Hoop」開始陪伴台灣籃球迷長達19年的《美國職籃戰國策》雜誌，主編古硯偉在17日宣佈，不敵實體雜誌市場大環境改變而停刊，在確定停刊前一刻編輯部仍在努力規劃下一期的題目，即便到最後仍希望為實體雜誌盡到一份心力。而邁入第13年的美國職籃戰國策兄弟刊物《美國職棒雜誌》，也在同天宣佈停刊。

早期與美國知名籃球雜誌《Hoop》進入台灣市場，由已故的台灣NBA媒體先驅曲自立先生擔任總編輯領導，在網路資訊不發達時代，台灣籃球迷是靠《HOOP》獲取NBA相關新聞、資訊，加上每期精美的贈品，吸引不少球迷爭相搶購，甚至還屢次出現實體商店雜誌贈品被偷走的歪風。

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隨後美國雜誌《Hoop》脫離美國雜誌更名為《Hoop Taiwan 美國職籃戰國策》，雖然大環境的不佳使得過去的矽膠手環、鐵製鉛筆盒、拼圖、撲克牌、桌曆等高級贈品不再，到現在幾乎都是以海報為主。再到今天，陪伴台灣球迷長達19年的時間，主編古硯偉在雜誌臉書粉絲專頁宣佈停刊。

「近期由於實體雜誌市場的大環境改變，我們不斷思考並實踐如何能為台灣體育雜誌市場帶來不同內容價值和觀點，也確實得到讀者朋友肯定和讚許。直到確定停止出版前的最後一刻，編輯部仍然在規劃如『烏克蘭球員如何看待假新聞』，『從侏儸紀公園探討暴龍如何建立加拿大籃球文化』等題目，即便到最後，我們仍希望為實體雜誌盡到最後一分心力。走到今天編輯部萬分無奈，很感謝每一位曾經支持過我們的讀者，協力的外稿作者和品牌合作單位，未來也請持續關注本粉絲團，以及未來轉型之後的改變。」

同一時間，《美國職籃戰國策》兄弟刊物2007年創刊的《美國職棒雜誌》也在臉書粉絲專頁宣佈停刊。「雖然因應媒體形態轉換，一度考慮以雙月刊形式發行，同時投入更多資源規劃數位內容，唯公司營運考量，將於即日起停刊」

關鍵字： 美國職籃戰國策美國職棒雜誌
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