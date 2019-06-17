洛磯強打布萊克曼四連戰掃15安　近58年來第一人

▲洛磯隊明星外野手布萊克曼（Charlie Blackmon）。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

洛磯隊明星外野手布萊克曼（Charlie Blackmon）在與教士隊四連戰中，一共敲出15支安打，其中有3場繳出單場4安打表現，成為大聯盟58年來的第一人，在四連戰系列戰擊出最多安打的球員。

洛磯對戰教士系列戰前3場，布萊克曼每場都揮出4支安打，17日第4戰他於首局下敲出2支安打，包括一發首打席陽春砲，追平1934年喬丹（Buck Jordan），以及懷特（Bill White）於1961年所締造的系列戰安打紀錄，排名史上第3位。

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這位32歲強打外野手連續3場比賽敲出4安打，本場最終以6打數3安打完賽，寫下自1900年以來的紀錄，但無緣打破布魯克林羅賓隊（道奇前身）球員史塔克（Milt Stock）連4場4安打的紀錄。

此役布萊克曼轟出首打席全壘打，這是他本季第4次於首打席開轟，也是生涯第34發首打席全壘打，追平杜漢（Ray Durham）和懷特（Devon White）兩名球員，排名史上第10位。

今日洛磯以13比14輸球，系列賽雙方各贏兩場打平。此外，本次洛磯主場和教士的四連戰系列賽形成打擊大戰，兩隊4場比賽一共攻下92分，刷新大聯盟紀錄。