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中職／三振林智勝4次　包林傑：他已經拿出最好一面

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▲包林傑 。（圖／富邦悍將提供）

▲包林傑 。（圖／富邦悍將提供）

記者劉峻誠／新北報導

富邦悍將包林傑16日面對中信兄弟先發，用115球完封對手，且沒有任何保送，率領富邦5比0贏球。此戰包林傑三振澳職前隊友林智勝4次，包林傑說：「我想他已經拿出自己最好的一面。」

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包林傑這場比賽用115球，被敲8支安打，投出10次三振，沒有四死球，幫助富邦5比0贏球，也拿下中職一軍生涯首勝。

1局上一壘有人2出局，包林傑三振林智勝，單局拿下3K。4局上1出局後再連續三振彭政閔、林智勝。7局上林智勝率先上場打擊，包林傑再展K攻。9局上1出局一三壘有人，包林傑第4度面對林智勝，再度三振對手。

包林傑過去跟林智勝在澳職布里斯本俠盜隊當過隊友，他說：「剛認識時，我相當尊敬他，他見到我非常有禮貌，也對我最好，但現在我們是對手，所以上場都想要全力擊垮對手，我相信他已經拿出最好的一面，也預期到我會用最好的自己面對他。」

9局包林傑面對一三壘有人危機，面對林智勝丟了6球，最後成功投出三振，他說：「那時我真的已經氣力放盡，體內已經沒有油，只能放手一博了，如果他再打出界外球，我就想不到招術對付他，好險最後偏高直球有順利達到我要的效果。」

關鍵字： 富邦悍將中華職棒包林傑林智勝
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