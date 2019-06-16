中職／首局就想完投　包林傑對兄弟投生涯首次無四死球完封

▲富邦悍將洋將包林傑。（圖／富邦悍將提供）



記者劉峻誠／新北報導

富邦悍將包林傑16日面對中信兄弟先發，用115球完封對手，且沒有任何保送，率領富邦5比0贏球，他說：「這是我職業生涯第一次無四死球完封。」

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上半季進入尾聲，富邦與桃猿在爭奪冠軍寶座，兩隊賽前只有1.5場勝差，包林傑先發幫助富邦奪勝，也是他生涯首勝，他說：「這對我來說很重要，但對於球隊來說，這場比賽贏了的意義更大。」

包林傑談到，自己在第1局就想要無四死球完封對手，他說：「身為一個先發投手，一開始就想要不掉分，投完整場比賽，帶著完投的信念與目標在投。」

過去28歲的包林傑在美職、加拿大、德國、澳洲投過球，雖然每場比賽都想完投，但這是包林傑職業生涯少見的畫面，他說：「過去在德國，那算是社會球隊不算，所以這是我人生搬的上檯面的第一次無四死球完封勝。」隨後包林傑再說：「喔，我錯了，我2年前在澳職也有過這樣的經驗。」

包林傑今年在二軍出賽4場，場場都有保送，1日面對桃猿二軍也投出5次保送。8日在一軍初登板，面對統一獅只投4局，也是投出5次保送，這場沒有四壞球保送，他說：「只是單純的想法，不想要保送，盡力去投好球。賽前去研究對方的打擊，並觀察我自己的投球機制，找出對決策略。」

包林傑投出本季第4場完封勝，前4位是富邦悍將索沙、羅力，以及桃猿尼克斯。無四死球完封勝則是中職史上第74次。