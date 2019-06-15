中職／生涯14年首座MVP　林羿豪連飆4K：盡力對決

▲富邦悍將林羿豪。（圖／記者李毓康攝）



記者劉峻誠／新北報導

富邦悍將林羿豪15日面對中信兄弟，中繼1.1局沒讓任何打者上壘，飆出4次三振，幫助悍將守住平手，也讓悍將在9局下靠著再見失誤，以4比3擊敗兄弟。林羿豪拿下生涯14年來首座單場MVP，他笑說：「上去完全不知道要做什麼。」今年林羿豪狀況相當好，總教練陳連宏也說：「只要他體能能維持，控球、狀況都不錯。」

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7局上富邦3比1領先兄弟，但先發投手羅力出現狀況，被敲3支安打，加上1次保送，丟2分，也讓富邦遭到追平。林羿豪在2出局一二壘有人時登板，面對彭政閔投出三振，8局上續投，連續對詹子賢、黃鈞聲、王勝偉投出三振。

危機時登板，林羿豪說：「上去沒有想法，就是專注打者，不要去看壘上有多少人。」

今年林羿豪4月4日後14場出賽無失分，是富邦陣中狀況最好的牛棚投手，他認為自己今年心態調整，是狀況改善的關鍵，「以前會比較複雜，想要怎樣才不會失分，很容易就保送或被敲安打，現在上去很簡單，就是壓低球路，盡力去對決。」

談到生涯首次的MVP，林羿豪笑說：「連續飆4次三振也是第一次，被砸派也是第一次，我很驚訝我拿到MVP，上去不知道要幹嘛。」