中職／3度2好球後挨打　陳仕朋：決勝球投不出來

▲陳仕朋。（圖／記者黃克翔攝）



記者劉峻誠／新北報導

富邦悍將陳仕朋昨（14日）先發對上中信兄弟，主投5.2局失2分退場，談到陳仕朋的狀況，總教練陳連宏說：「前面幾局還不錯，但後面失投球比較多。」6局上陳仕朋先拿下2個出局數，但被攻佔得點圈，富邦當機立斷換他下場，陳連宏表示，因為當下有狀況，下一棒又是打陳仕朋相當有心得的王勝偉，所以才會決定換投。

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陳仕朋前3局有1次保送、被敲1支安打，但靠著隊友守備幫忙，讓兄弟9上9下。4局上被敲2支安打，加上1次保送、高飛犧牲打，丟了1分。5局上被敲2支安打，加上1次保送，再丟1分。6局上陳仕朋很快的解決了林智勝、詹子賢，但對曾陶鎔投出保送，又被張志豪敲出安打，2出局一二壘有人時退場。

談到自己昨天的狀況，陳仕朋說：「賽前牛棚練投時狀況很不好，直球、變化球都投不到要的位置，但上去時就好一點，而且有越來越好。」

本季成為富邦本土王牌的陳仕朋，4月底開始繳出好表現，14日之前的7場比賽拿下4勝2敗，防禦率2.70的成績。昨日的表現不如過去幾場，陳仕朋說：「壞球多了一點，好幾次都是先拿到2好球，但投成保送，也有3次2好球被打出去，包括王勝偉的2支安打，還有陳子豪的高飛犧牲打，自己有狀況時準心就跑掉，決勝球無法投出來。」

雖然陳仕朋很想要投完6局投球工作，但用球數接近百球，加上即將面對前2打席都敲安打的王勝偉，教練團也決定換他下場，陳仕朋說：「當然會想要投完，但教練有教練的考量。」