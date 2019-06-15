運動雲

>

中職／3度2好球後挨打　陳仕朋：決勝球投不出來

ETtoday運動雲

▲▼0614 中華職棒中信兄弟對戰富邦悍將-陳仕朋。（圖／記者黃克翔攝）

▲陳仕朋。（圖／記者黃克翔攝）

記者劉峻誠／新北報導

富邦悍將陳仕朋昨（14日）先發對上中信兄弟，主投5.2局失2分退場，談到陳仕朋的狀況，總教練陳連宏說：「前面幾局還不錯，但後面失投球比較多。」6局上陳仕朋先拿下2個出局數，但被攻佔得點圈，富邦當機立斷換他下場，陳連宏表示，因為當下有狀況，下一棒又是打陳仕朋相當有心得的王勝偉，所以才會決定換投。

 ★中職賽事直播看這裡！

請繼續往下閱讀...

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

●中職賽事直播看《播吧》

陳仕朋前3局有1次保送、被敲1支安打，但靠著隊友守備幫忙，讓兄弟9上9下。4局上被敲2支安打，加上1次保送、高飛犧牲打，丟了1分。5局上被敲2支安打，加上1次保送，再丟1分。6局上陳仕朋很快的解決了林智勝、詹子賢，但對曾陶鎔投出保送，又被張志豪敲出安打，2出局一二壘有人時退場。

談到自己昨天的狀況，陳仕朋說：「賽前牛棚練投時狀況很不好，直球、變化球都投不到要的位置，但上去時就好一點，而且有越來越好。」

本季成為富邦本土王牌的陳仕朋，4月底開始繳出好表現，14日之前的7場比賽拿下4勝2敗，防禦率2.70的成績。昨日的表現不如過去幾場，陳仕朋說：「壞球多了一點，好幾次都是先拿到2好球，但投成保送，也有3次2好球被打出去，包括王勝偉的2支安打，還有陳子豪的高飛犧牲打，自己有狀況時準心就跑掉，決勝球無法投出來。」

雖然陳仕朋很想要投完6局投球工作，但用球數接近百球，加上即將面對前2打席都敲安打的王勝偉，教練團也決定換他下場，陳仕朋說：「當然會想要投完，但教練有教練的考量。」

關鍵字： 富邦悍將中華職棒陳仕朋
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

中職／羅力對戰紐維拉　15日運彩看好富邦勝兄弟

中職直播／羅力先發沒輸過兄弟　紐維拉對富邦有一套

中職／大師兄敲出本季第11轟　林智勝感謝球團給出賽機會

中職／贏了薪資仲裁又拿MVP　陳子豪請客：請就請啊！

熱門新聞

中職／投球協調性仍在　黃志龍珍惜最後機會

NBA冠軍戰／格林喊出不存在的暫停　勇士痛失總冠軍

中職／森榮鴻報名味全測試　健康投給葉總看

中職／被釋出體認不足　林旺億努力追回職棒夢

NBA冠軍戰／林書豪爽捧總冠軍盃獲媽媽一吻　遭酸：你根本沒得分

中職／陳俊秀滿貫砲打中展示車　連3年牽新車！

讀者回應

﻿

最新新聞

1郭嚴文敲安帶攻勢　4局猿3：1獅

2NBA決賽人氣差 全美收視10年新低

3羅力、紐維拉投手戰　5局富邦0：0象

4菲國傳奇球星登NBA　成國王夏季聯賽助教

5華南青少棒黃宥幃6.2局好投台中勝新北

熱門新聞

1協調性仍在　黃志龍珍惜最後機會

2格林喊不存在暫停　勇士痛失冠軍

3森榮鴻報名測試　健康投給葉總看

4被釋出體認不足　林旺億努力追夢

5林書豪爽捧總冠軍盃獲媽媽一吻

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

碰到會三級燙傷的棒子，林智勝單場雙響砲 | 06/12 兄弟 vs 統一 六局上

陳晨威閃電快腿狂奔！跑出一支中右外野方向的場內全壘打 |06/05 統一 vs Lamigo 八局上

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

加油!!楊岱均

最強館長蒞臨！歡迎館長以及雷松清副總與陳江和搭檔一起開出好球 | 06_09 Lamigo vs 兄弟 賽前

余天被余祥銓惡整　一開箱嚇到跪在地板痛罵「死小孩」

三重大嬸用餐拒清垃圾遭店員勸 下秒暴走狂扯馬尾摔人又猛巴頭

公布院會影片「韓國瑜在閉目養神」　剪接暗酸韓？蘇：18次都公開非針對

「算了、我的錯」大戳女友抓狂地雷 男友無奈求冷靜...慘遭翻舊帳狂噴

走錯場？林姿妙出席畢業典禮 「跳針闡述政績」台下滿頭問號
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366