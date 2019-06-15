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中職／連4打席開轟產生壓力　曾陶鎔不再強求全壘打

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▲▼0614 中華職棒中信兄弟對戰富邦悍將-曾陶鎔 。（圖／記者黃克翔攝）

▲曾陶鎔 。（圖／記者黃克翔攝）

記者劉峻誠／新北報導

中信兄弟曾陶鎔6月5日升上一軍，暌違398天回到一軍，現在的曾陶鎔改變想法，變成一個能夠冷靜面對比賽的人，他說：「以前上去打就會想要打全壘打，想要表現，但是現在不會強求了。」

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曾陶鎔今年在二軍打擊三圍0.268/0.333/0.525。上一軍後5場出賽，14打數敲出5支安打，跑回5分，打擊率3成57。他說：「就是把在二軍練的準備好，並且等待通知，只要教練團需要，我都是在準備好的狀態。」

談到今年在二軍的準備，曾陶鎔說：「威助教練建議了一些節奏上的問題，但其他的沒有改變。」

曾陶鎔2017年5月5日單場3響砲，隔天首打席又開轟，單場雙響砲，成為中職史上首位連4打席開轟、2天內敲出5轟的打者。在打出好表現後，曾陶鎔打擊更有信心，因此上場就會想要有更好的表現，「對自己有很高的標準，不夠冷靜，就是傻傻的一直衝，也因為那時候有好表現，只要打不好就壓力很大。」

經過一年時間的沈澱，曾陶鎔表示，現在上場更加冷靜，不會上場就要求自己有表現或者全壘打，他說：「不會強求全壘打，緣份到了自己會出現，現在知道上場什麼時候該做什麼事，只做對球隊有幫助的事。」

雖然因為過去好表現，讓自己壓力過大，將近2年時間沒打出成績，整整超過1年沒在一軍出賽，但曾陶鎔表示，不會後悔經歷過那段時期，因為有那段經歷，所以才會發現自己有這樣的問題。

關鍵字： 中信兄弟中華職棒曾陶鎔
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