穿上制服回憶《鬥魚》　郭品超台灣無作品透露心聲

▲郭品超為富邦悍將開球 。（圖／富邦悍將提供）



記者劉峻誠／新北報導

富邦悍將本週末舉辦「悍將中學運動會」主題日，16日邀請2004年因《鬥魚》于皓一角迅速串紅的郭品超開球，郭品超近年在台灣沒有公開行程、作品，因此他很感謝台灣粉絲的支持，他說：「我不會說他們是粉絲，他們都是我的家人，有他們的支持真的很重要。」

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去年上映的《鬥魚》電影版中，安以軒、藍正龍、張勛傑、陸明君都回歸，只差男主角郭品超不在，郭品超坦言，「一開始覺得很可惜，但有跟導演聊過，因為劇情需要，似乎不要出現比較好，讓觀眾留下一些遺憾會更難忘。」安以軒等4人飾演長大版，而《鬥魚》電影版遵循電視劇于皓死了的結局，所以無法讓郭品超回歸。

雖然距離《鬥魚》這部偶像劇已經15年，但這次來到新莊球場，還是有大批粉絲進場支持郭品超，他說：「很開心也很感動，一直有台灣的家人支持我，不管哪個地方，我都把他們當成家人，一路以來他們的支持真的很重要，雖然在台灣沒什麼作品，但他們還是很關心我在內地的活動，常常會有私信。剛剛開球看到很多是從我剛入行就支持我的人，他們那時還是學生，現在已經抱著小孩，一路都跟著我，所以特別感動。」

再度穿上制服出現在公開場合，也讓郭品超回憶起《鬥魚》，他表示，在2個禮拜前剛好在網路上看到有人製作了《鬥魚》的還原影片，心裡想著，「大家好像對我那時的形象很根深蒂固，管我後面有拍了什麼，大家都還是會回憶起那時候，所以很開心，然後又不很巧的可以在這個活動穿制服。」