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U18對抗賽／黃弘毅球探前腎上腺素升　余謙暫不選秀

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▲U18對抗賽。（圖／記者楊舒帆攝）

▲U18對抗賽，余謙。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／嘉義報導

台東體中兩位投手黃弘毅、余謙16日演出好投壓制藍隊都沒有失分，黃弘毅已經確定報名選秀，坦言在教練團和球探面前很緊張，不過他仍把精準滑球展現出來，比上一戰登板進步許多。

黃弘毅16日擔任白隊先發投手，投3局，用48球，僅被敲1支安打，奪2次三振，有2次保送，教練田家銘表示，「黃弘毅克服準度的問題，這場比賽控球有回來，滑球狀況不錯，只是直球沒有每顆都催，有狀況才全力丟，要再改善才好。」

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黃弘毅前一戰黃弘毅8日投3局，被敲3安打，奪1K，失1分，他坦言，「前一場比賽前只練3天，還在調整階段，這場有好一點，沒有每顆球全力催球速是因為想讓控球好一點。」得知入選U18中華隊時，他很興奮，「覺得不可思議，來到這裡有壓力，競爭者很多，而且有球探和教練在看，腎上腺素變高，選秀前也投得很緊張。」

余謙在玉山盃季軍戰完投勝高雄市，入選U18培訓隊很開心，不過前一戰登板還沒調整到位也沒表現出水準，此戰投2局未被敲出安打無失分，他說，「比第一場比賽好，但感覺球速還可以再更快，來到這裡感覺離自己的目標更近了，想穿上中華隊戰袍。」

中華隊好手聚集，余謙認為，「潘文輝高一就投150公里很厲害，想以他為目標。」原本打算選秀的他，近期與家人討論後，決定在大學繼續努力，不參加選秀。

▲U18對抗賽。（圖／記者楊舒帆攝）

▲U18對抗賽，黃弘毅。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： U18藍白對抗賽黃弘毅余謙
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