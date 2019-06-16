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日桌賽／對決頂尖選手沒包袱　林昀儒力抗世界第三許昕爭冠

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▲日桌賽，林昀儒。（圖／取自ITTF）

▲日桌賽，林昀儒挺進冠軍戰將對上許昕。（圖／取自ITTF，圖下同）

記者顏如玉／綜合報導

國際桌總(ITTF)世界巡迴賽白金級別的日本公開賽，「新星」林昀儒雖然在雙打方面無緣挺進冠軍戰，但單打方面卻表現出色，先後擊敗世界第二的大陸林高遠及潛力股孫聞挺進決賽，預計在台灣時間下午4點15對上世界第三的許昕，對此他淡定表示，「他們都是世界頂尖的選手，我沒什麼包袱，沒有壓力去拼就對了。」

林昀儒本次除了男單外，搭檔廖振珽出戰男雙、搭配鄭怡靜混雙都挺進4強，不過先後落敗，僅剩單打越戰越勇。位列16種子的林昀儒從32強開始打起，先以4比3驚險擊敗資格賽打進來的南韓選手CHO Seungmin。

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接著16強又以4比2力退目前世界排名第二的大陸好手林高遠，8強4比0橫掃世界第8的巴西卡德爾拉諾(Hugo Calderano)，4強面對曾擊敗球王樊振東、日本「怪物」張本智和的孫聞。

▲日桌賽，林昀儒。（圖／取自ITTF）

林昀儒對上孫聞先失掉首局，但隨後連下4局逆轉，搶下冠軍戰門票，將對上4強擊敗球王樊振東、目前世界第三的許昕，據ITTF資料顯示，雙方過去沒有交手紀錄，許昕在本次日桌賽中，已經搭擋樊振東拿下男雙冠軍、混雙則和首度搭配的朱雨玲也奪冠，手握2冠的他將拚第三冠。

而對於自己要面對如此強大的敵人，林昀儒雲淡風輕，表示心情沒有太大變化，「他們都是世界頂尖的選手，反而是我沒有包袱，沒有壓力去拼就可以了。」

關鍵字： 日桌賽林昀儒許昕
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