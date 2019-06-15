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日本桌賽／林昀儒男單第三局連下8分　4比0退世界第8晉四強

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▲林昀儒。（圖／取自ITTF）

▲林昀儒。（圖／取自ITTF）

記者謝孟儒／綜合報導

國際桌總(ITTF)世界巡迴賽白金級別的日本公開賽，中華隊三組雙打挺進四強，不過卻接連落敗，僅剩男單林昀儒的8強賽事，對上世界第8的巴西選手卡德爾拉諾(Hugo Calderano)，最終林昀儒以總局數4比0（13：11、11：9、11：7、12：10）晉級4強。

林昀儒稍早和鄭怡靜搭擋的混雙賽事，4強賽不敵大陸組合，無緣連三站拚冠，不過已經寫下連三站4強的成績；男單賽事部分，世界排名20的林昀儒，本站前一場更是擊敗世界第三的大陸林高遠闖進4強，將要對上卡德爾拉諾。

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林昀儒在第一局1：3落後，追至3、5、6平手，林昀儒7：6反超，雙方緊咬比分，林昀儒11：10，但被追至11平手，不過林昀儒連下2分13：11搶下首局；不過第二局讓卡德爾拉諾2分領先，不過林昀儒漂亮反超，以11：9連下兩局。

第三局開局，林昀儒一波6：0、8：0攻勢，卡德爾拉諾終於拿下本局的第一分，林昀儒9：2領先並出現賽末點，不過卡德爾拉諾連續追5分，比數來到10：7，林昀儒趕緊穩住，順利以11：7拿下，先取得聽牌優勢。

第四局林昀儒2：1領先，但被卡德爾拉諾追上，雙方陷入比數纏鬥，不過林昀儒拉開至9：6，但在被對手追至一分差距，不過林昀儒順利以12：10拿下賽末點，以總局數4比0橫掃挺進4強。

關鍵字： 日本桌賽
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