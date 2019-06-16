日職／王柏融第二打席敲安　連續安打場次推進至9場

▲王柏融交手巨人王牌菅野智之敲出安打。（圖／記者季相儒攝）



記者黃詩崴／綜合報導

火腿16日主場迎戰巨人，巨人推出王牌菅野智之掛帥先發；火腿則是推杉浦稔大先發應戰。王柏融擔任先發第五棒鎮守左外野，第二打席面對菅野智之敲出中外野一壘安打，個人連續9場比賽出現安打。1下火腿開局連續4名打者敲出安打單局攻下3分。2上巨人狂打一輪攻下5分反超戰局。3局結束，火腿3：5巨人。

1局上，巨人進攻，火腿先發投手杉浦稔大飆2K送出三上三下。

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1局下，火腿進攻，西川遙輝中外野一壘安打，大田泰示直擊中外野大牆二壘安打帶有1分打點，近藤健介中外野一壘安打、跑者上三壘，中田翔打穿三遊防線一壘安打帶有1分打點，王柏融二壘反彈球野選上壘、一壘跑者遭封殺在二壘，渡邊諒打穿三遊防線一壘安打帶有1分打點，石井一成左外野飛球遭接殺，鶴岡慎也三壘滾地遭刺殺。

2局上，巨人進攻，岡本和真打穿游擊防線一壘安打，大城卓三右外野一壘安打，阿部慎之助遭到三振，若林晃弘選到四壞保送形成滿壘，投手發生暴投三壘跑者回本壘得分，重信慎之介中外野高飛犧牲打帶有1分打點，炭谷銀仁朗右外野一壘安打帶有1分打點，龜井善行右外野二壘安打，坂本勇人左外野一壘安打帶有2分打點，丸佳浩左外野飛球遭接殺。

2局下，火腿進攻，中島卓也遭到三振，西川遙輝一壘滾地遭刺殺，大田泰示遭到三振。

3局上，巨人進攻，岡本和真中外野飛球遭接殺，大城卓三游擊反彈球遭刺殺，阿部慎之助左外野飛球遭接殺。

3局下，火腿進攻，近藤健介中外野飛球遭接殺，中田翔遭到三振，王柏融先是選到2壞球後擊出中外野一壘安打，渡邊諒中外野飛球遭接殺。