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日職／開轟英雄訪問再秀日語　王柏融：全壘打意義重大

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▲王柏融札幌巨蛋開轟。（圖／翻攝自FOX）

▲王柏融札幌巨蛋開轟。（圖／翻攝自FOX）

記者歐建智／綜合報導

日本職棒火腿隊台灣野手王柏融今天（14日）對戰巨人隊，單場3支安打，7局下平手時打出超前分2分全壘打，賽後只有他一人接受英雄訪問的榮耀，王柏融表示，當時只想把中田翔送回來得分，這支全壘打意義特別大，就是幫助球隊贏球。

王柏融是在7局下二出局3比3平手，中田翔在一壘時，打出轟出剛飛過右外野全壘打的2分全壘打，把比數超前，火腿最後以5比4擊敗巨人。

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本來賽後英雄訪問可以是2個人，但火腿把這場比賽的英雄榮耀只給王柏融一個人，可見得火腿對於王柏融的重視。

▲王柏融札幌巨蛋開轟。（圖／翻攝自FOX）

▲王柏融札幌巨蛋開轟。（圖／翻攝自FOX）

提到這支超前全壘打，王柏融表示，當時球隊追平比數且壘上有人，心中只想著把隊友送回來得分。而且大家都很努力幫助球隊，自己也想好好為球隊建功。

這支全壘打是王柏融本季個人第3支全壘打，在札幌巨蛋的第1轟，王柏融說：「這一支全壘打意義 特別重大，就是幫助球隊贏球。」

對於先發投手有原航平力撐7局，王柏融表示，他很很努力守住6局，野手想幫他多打點分數，讓他可以勝投。

最後王柏融再用日語說：「謝謝大家為我應援加油！」感謝全場球迷。

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關鍵字： 日職王柏融
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