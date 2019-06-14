中職／感謝洪總賞識　黃甘霖隔16年為國效力：全力以赴

▲黃甘霖。（圖／記者黃克翔攝）

記者王真魚／桃園報導

12強中華隊教練團將以Lamigo桃猿總教練洪一中及其教練團為主，另外納入王建民擔任牛棚投手教練，統一獅總教練黃甘霖則接下外野教練一職。這是黃甘霖相隔16年再為國家隊效力，只是這次是以教練身份，他相當感謝洪一中的青睞，「很樂意接下這份工作，會全力以赴，一起往好的方向前進。」

黃甘霖上一次為國效力是2003年亞錦賽，前年曾隨洪一中加入中職聯隊出征亞冠賽，這次首度以教練團身份正式加入中華隊，他說：「還是要謝謝洪總的賞識，先前交流賽合作過，我很了解他的想法，不管是什麼任務；洪總叫我做什麼就做什麼，會想盡辦法給他更好的方向。」

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除了黃甘霖、王建民，12強中華隊教練團以桃猿為主，包括內野教練蔡昱祥、打擊教練曾豪駒、投手教練吳俊良及首席教練郭建霖。洪一中表示，主要考量到教練團磨合問題，才會以自家球隊為主。

黃甘霖認同洪一中的做法：「球季結束後就要立刻準備12強，找自己教練團是有這必要性，彼此都有一定的默契，合作上會比較沒問題。」

中華隊情蒐小組3月啟動，也和教練團回報，黃甘霖透露，「目前看來，委內瑞拉、波多黎各不好情蒐，但短期盃賽輸贏難定論，關鍵在於細節，會盡力協助球隊降低失誤，希望可以打一場好球給球迷看。」

▲Lamigo桃猿總教練洪一中。（圖／記者季相儒攝）