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NBA冠軍戰／暴龍奪隊史首冠　New Era秒發限量冠軍帽！

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▲New Era 多倫多暴龍冠軍帽。（圖／孟橙策略行銷提供）

▲New Era 多倫多暴龍限量冠軍帽。（圖／孟橙策略行銷提供）

體育中心／綜合報導

多倫多暴龍隊14日在NBA總冠軍賽G6擊退勇士，拿下成軍24年來隊史首座NBA總冠軍獎盃，為今年NBA球季與暴龍隊史寫下劃時代的歷史一頁。多倫多暴龍隊前所未見地打入NBA總決賽，不僅在加拿大全國各地都掀起暴龍熱潮，現更於全世界籃球迷心中燃起「無處不暴龍」激情聖火，而NEW ERA也火燙推出9FIFTY NBA19暴龍冠軍帽，即日起首波限量發售。

潮流品牌NEW ERA針對不同大型賽事提供球帽而為人知曉，戴上球隊不僅是代表球迷以行動支持自己喜歡的球隊，球帽也成了球隊所屬城市的象徵。此回推出的「9FIFTY NBA19暴龍冠軍帽」帽子正面繡有金色立體醒目的CHAMPIONS冠軍字樣、以及冠軍隊伍多倫多暴龍隊的刺繡隊標，清楚闡明即刻封王的霸氣主張。

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帽子右側邊繡上榮耀滿載的歐布萊恩總冠軍金盃(Larry O'Brien NBA Championship Trophy)，金色繡線有著外層呼應鍍有24K 金的實體獎盃之意義、獎盃的外形就像籃球入網的一剎那，寫實的圖樣令人更熱血得無法停止地為這支冠軍隊伍揚聲喝采！帽款左邊有著標準的NEW ERA LOGO同樣也是用金色繡線製成，且帽款背後有著清楚的NBA LOGO。

▲New Era 多倫多暴龍冠軍帽。（圖／孟橙策略行銷提供）

關鍵字： 暴龍New Era
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