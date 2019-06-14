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中職／拉弓是自己的style　陳義信：但不要罵人

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▲陳義信。（圖／記者王真魚攝）

▲陳義信。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

中信兄弟投手王鴻程日前拉弓又挑釁引爆衝突，事後發文道歉，坦言自己該檢討。過往以「拉弓」為名的大前輩陳義信也對此事有所關注，他說：「拉弓是激勵自己的動作，但絕對不要挑釁、罵人，這是不對的行為。」

王鴻程當時先對陳重羽投出頭部近身球，投打雙方對峙引發板凳清空，主審記兩邊各一次警告。根據陳重羽的賽後說法，「球朝身上來還好，但頭部畢竟比較危險，當下難免有情緒，對方又罵髒話『看三X』，才會發生口角。」

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三振掉陳重羽後，王鴻程難掩興奮，朝著三壘看台球迷振臂吶喊，但隨後朝向統一獅休息室咆哮，再度引發板凳清空，連自家教練也看不下去，捕手教練陳智弘甚至對著他罵：「進去坐下啦！」王鴻程最後也因肢體動作過於激烈帶挑釁意味，而遭主審驅逐出場。

陳義信過去投出三振或贏球時，總會用拉弓的動作振奮自己，因此被球迷封為「臭屁陳」，他透露，這是在旅日時期就有的習慣，不過一直以來都沒有因為這樣的動作造成衝突，「因為我不會罵人啊！拉弓是因為自己高興，是自己的style，如果你事後又挑釁，就比較不妥了。」

曾在場上是死對頭的黃平洋指出，選手擁有自己的獨特動作是自然表現，也可以形成賣點，「有這些動作是正常的，反而讓球賽氣氛越炒越熱，但真的不要口出惡言，沒有必要。」

回憶過往的比賽，黃平洋透露，偶爾會碰到敵隊較為激動的球迷惡言相向，記得有一次聽到兄弟球迷在那裡大喊，他退場後轉向他們脫帽致意，全場安靜、不敢再叫囂，「當球員，EQ真的很重要，也不需要跟球迷計較。」

▲▼中華職棒28年季後賽挑戰賽第3戰,中信兄弟,王鴻程。（圖／記者季相儒攝）

▲王鴻程。（圖／記者季相儒攝）

關鍵字： 陳義信中華職棒中信兄弟王鴻程
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