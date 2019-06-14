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雷納德超越艾佛森、歐拉朱萬　單季季後賽得分史上第3

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▲暴龍雷納德。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷納德單季季後賽得分史上第3。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

暴龍在14日成功擊退勇士奪下本季總冠軍，在整個季後賽中，雷納德(Kawhi Leonard)就是最無解的存在，同時也是暴龍最穩定的得分點，本季的季後賽，雷納德總共得到了732分，根據統計，這是史上單季季後賽第3高的總得分。

作客奧克蘭的暴龍，因為已經取得3比2的絕對領先，一開局就展現要贏球的氣勢，在上半場取得3分的些微領先，進入第三節，雷納德更是展現超級巨星的特質，單節斬獲10分，整場則攻下22分、6籃板、3助攻、2抄截、1阻攻。雖然他的命中率不佳，16投僅7中，三分球則是5投1中，命中率僅2成，效率值還是「-2」但依舊不減他在整個系列戰的完美表現，雷納德也收下了生涯第2座FMVP。

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在G6之前，雷納德在本季季後賽已經得到710分，另外加上本戰的22分，雷納德在季後賽中已經砍了732分，超越了1995年歐拉朱萬(Hakeem Olajuwon)的725分、2001年艾佛森(Allen Iverson)的723分排在單季季後賽得分榜第3名，在「可愛」前面的則是1992年喬丹(Michael Jordan)的759分、2018年詹姆斯的748分。

▲2019 NBA 總冠軍G6，雷納德（Kawhi Leonard）。（圖／達志影像／美聯社）

▲雷納德奪下生涯第2座FMVP。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 勇士暴龍總冠軍戰NBA雷納德
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